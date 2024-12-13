原住民組織法三讀通過 伍麗華批高金素梅「歷史罪人」

立法院今天三讀通過原住民族委員會組織法修正案，原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職。民進黨立委伍麗華表示，過去幾10年來前輩們努力推進原住民族權利進展，持續監督要求原民會更貼近民族自治的努力，高金素梅，已經是為了私利、毀棄原權的歷史罪人。

伍麗華指出，目前原民會定位是「行政機關」而非「自治團體」，我們都看見原民會一年一年在進步，各族群委員的遴選盡可能地貼近各族群的公共參與期待。因此，事實是，原民會所謂推薦，只是，她代為轉送資料給原民會。這裡面有人是她的支持者、也有人根本不認識。

伍麗華提到，高金素梅助理張俊傑很愛發文抹黑、羞辱她，但是張俊傑先生的老婆，泰雅族的雲力思女士，也曾擔任族群委員，若依照他們的標準，「高金素梅特助的老婆國家養」嗎？

「立委再大，不能大過民族自決。」伍麗華說，難道只要不是高金素梅的支持者或幹部擔任族群委員，就雙重標準攻擊，以及不惜毀掉族群委員的服務能量，在她看來，完全是為了高金素梅一己之私所做的政治鬥爭，傷害族群權利。

伍麗華表示，高金素梅今天以為她在羞辱的是我和那些被推出來的族群委員個人，事實上，她在羞辱的，是一直在努力捍衛的原住民族的主體性、踐踏多年以來第一高票的支持者們信任。

伍麗華說，過去幾10年來前輩們努力推進的原住民族權利進展、爭取原民會的設置、持續監督要求原民會更貼近民族自治的努力，這一切，在今天都被高金素梅狠狠打了巴掌。今天，不管關於原民會組織法修法草案最後表決結果如何，請大家記住，高金素梅，已經是為了私利、毀棄原權的歷史罪人。