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原民會聘用委員改無給 高金素梅：盡是伍麗華、陳瑩助理樁腳

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今日三讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅（圖）等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，將原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職。圖／聯合報系資料照片
立法院會今日三讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅（圖）等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，將原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職。圖／聯合報系資料照片

立法院會今日三讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，將各族聘用委員改為無給職。高金素梅闡明為何修法，16名族群委員各代表一族，其中有14位是民進黨立委伍麗華陳瑩推薦，且是她們的特助、主任、選舉樁腳。

今日立法院會三讀通過原住民委員會組織法修正，此項修法引發綠營不滿，民進黨立委吳思瑤也表示，今天的修法是大走回頭路，也是歧視、矮化原住民族的修法，打著政黨利益來欺負戮力從公的族群委員等，因此民進黨團反對。

不過，高金素梅闡明為何要修法。她說，原民會有16位族群委員，每一位族群委員代表一個族群。這一屆16位族群委員有14位是伍麗華、陳瑩推薦，這不是她說的，這是原民會提供的資料。這種結果，難道是伍麗華、陳瑩代表了14族？原民會主委曾智勇，難道𣎴覺得自己像傀儡，難道不覺得伍麗華像「地下主委」？

高金素梅表示，代表16個族群的16位族群代表，其中14位是伍麗華、陳瑩的特助、主任、選舉樁腳。這其中，也有伍麗華的特助才在鄉民代表選舉落選，現在因為伍麗華的推薦提拔，搖身一變成為代表一個族群的族群委員，月領10萬，年薪135萬。這樣的結果，被霸凌的是14個族群的族人同胞，伍麗華、陳瑩還每天哭鬧，每天喊「反霸凌」。

高金素梅指出，16位族群委員推薦了14位，伍麗華、陳瑩是標準的「我的特助國家養」，為了掩飾這種離譜的事情，為了繼續把持這些利益，只好每天哭喊「我被霸凌了」。族群委員產生，已經是個笑話，族群委員的表現，部落有目共睹。族群委員改「無給制」，這是目前最好的共識。

伍麗華 原住民族 陳瑩 高金素梅

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