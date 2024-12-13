勞動部霸凌案扯出就安基金濫用 賴士葆：公開所有用途

勞動部基層同仁遭霸凌一案，牽扯出就業安定基金遭濫用。國民黨立委賴士葆呼籲勞動部，公開透明所有的基金用途，否則錢太多就會大手大腳揮霍，且看勞動部長洪申翰如何扭轉勞動部橫徵暴斂的負面標籤。

賴士葆說，勞發署北分署前分署長謝宜容除了涉及勞動部北分署職場霸凌案，還將就業安定基金的錢採購與公務無關的私人公關禮品，裝潢豪華辦公室，以及發包過程圖利廠商等，已經被羈押禁見。不是民粹式的把謝宜容收押就是替社會除害，更非從此解決所有的問題，因為還有勞動部前部長許銘春拿就安基金的3百多萬元辦演唱會、花1百多萬在網路下廣告、去拍沙龍照，甚至過去打算補助3千萬給高雄市府辦活動被爆料之後才喊停。就安基金成了政府的私房小金庫，各方覬覦，被隨意揮霍，真的要好好檢討。

賴士葆指出，30年來政府向聘用看護的失能者家庭每個月收2千元的就業安定費，已經收取千億從未公布支出明細，常聽說飢寒起盜心，與之恰恰相反的是因為目前還有4百多億的盈餘，讓各界起盜心，巧立名目想要染指這塊肥肉。在朱門酒肉臭的背後，想想基金的來源是失能者家庭，除了心力交瘁地照顧患病家人，還要負擔這筆就業安定基金，目睹失能者家庭點滴累計的基金被官員隨意揮霍，難怪僱主協會等民團要怒吼停徵。

賴士葆強調，就業安定基金雖然有管理機制，但是組織成員都是部長在內的自家人，所以給外界監守自盜的印象，新部長上台應該重新檢討，更多引進外部公正人士的管理機制，公開透明所有的基金用途，否則錢太多就會大手大腳揮霍。

賴士葆總結，看看明年就業安定基金宣傳費就高達2億元，這些網路媒體行銷、粉專經營與勞工雇主就業職訓等基本用途相去甚遠。洪申翰表示就業安定基金已經進入實質檢討，很快提出報告。外界拭目以待，洪申翰如何扭轉勞動部橫徵暴斂的負面標籤。