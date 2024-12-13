傳不雅影片給神祕女子？ 王定宇駁斥：說一次就告一件

前狗仔記者葛斯齊爆料，民進黨立委王定宇傳曖昧簡訊給某女子，甚至還曾傳「打X槍」影片給對方。王定宇今天表示，葛斯齊講這些話都沒有舉證，上月底已經向台北地檢署提告，說一次就告一件。

王定宇指出，葛斯齊到目前為止，不管說什麼「小英的場合」、「超級照片」，沒有一件拿出證據來，除了對他提告外，對惡意傳播、不經查證的媒體，也已請律師事務所蒐集中。

王定宇說，葛斯齊甚至連查證都不會，扯到台南噴漆案，當時媒體就已載明，當事人和他不認識，葛斯齊還能編一堆故事，對這種不舉證、編造故事的人，應該撻伐。

王定宇反覆重申，雙方不認識，當時想說如果是一般民眾就算了，但如果繼續這樣下去，也許未來再考慮提告。被問及，不認識也該提告吧？王定宇未再回應，僅說，噴漆者已被用「社會秩序維護法」開單了，都有紀錄可以去查。