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主委山地平地輪流當 原民會研議報請覆議或釋憲

中央社／ 台北13日電
立法院院會今在院長韓國瑜（右）主持下，三讀通過原住民族委員會組織法修正草案。聯合報記者葉信菉／攝影
立法院院會今在院長韓國瑜（右）主持下，三讀通過原住民族委員會組織法修正草案。聯合報記者葉信菉／攝影

原民會今天表示，立法院三讀通過「原住民族委員會組織法」修正案，主委改由山地、平地原民輪流擔任，原民會聘用委員改無給職，嚴重傷害原民權益，將研議報請覆議或聲請釋憲。

原住民族委員會發布新聞指出，立法院今天三讀通過國民黨籍立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅所提「原住民族委員會組織法」修正案，主委將改由山地與平地原住民輪流擔任，而原民會聘用的各族委員則改為無給職，已嚴重違反憲政原則與族人意願，將評估依憲法規定程序採取法律行動。

針對主委改由山地與平地原住民輪流擔任，原民會表示，山地與平地原住民的區分，源自殖民政權的不當分類，欠缺歷史正義合理性，在野黨罔顧族人尚無共識，在主委任命上強迫複製殖民遺緒，與原住民族主體性發展背道而馳，更已違背憲法增修條文中「依民族意願保障民族權利」的精神。

原民會並說，首長任用應以專業適任為唯一考量，強制輪流擔任，不利進用人才，更忽視主委為政治任用，沒有固定任期，山平原輪流擔任的時間必然不均，何來公平可言。

原民會強調，這次修法不當限制行政院長的人事決定權，牴觸憲法第53條及大法官釋字第613號解釋所闡明的行政一體、責任政治及權力分立等原則，更是逾越立法機關對行政院人事決定權制衡的界線。

至於將16名聘用委員改為無給職，原民會說，等於減少原民會7%的員額，不僅大幅減損服務量能，更直接剝奪了各族參與原住民族政策形成的主體權利，對原住民族權利造成不可挽回的損害。

原民會表示，在野黨提出附帶決議要求增設原民會員額，此決議無法律效力，無法實質保障族人權益，這次修法對原住民族的傷害已無法避免。

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