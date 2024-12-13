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台大醫師爆性騷找高官施壓 廖偉翔：總統府應徹查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
近日一名被稱為台大醫院不孕症名醫的「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾。圖／聯合報資料照片
近日一名被稱為台大醫院不孕症名醫的「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾。圖／聯合報資料照片

根據周刊報導，台大醫院不孕症權威被爆性騷擾，找上總統府資政關說施壓。國民黨立委廖偉翔說，我國要變成「性騷台灣」了嗎？背後靠山到底多強大，而施壓行徑無異於共犯，呼籲總統府徹查。

廖偉翔說，白色巨塔再度爆出骯髒的性騷醜聞，這次爆出涉事的醫師竟敢向總統府資政求援，試圖施壓台大。犯錯者不僅拒絕悔過，反而拉攏高層人士來幫腔壓案，這樣的行徑實在令人髮指，令人作嘔。

廖偉翔表示，賴總統大聲疾呼「健康台灣」，卻在施政上對於「菸草台灣」、「戒嚴台灣」甚至「霸凌台灣」視若無睹。這次醫師性騷事件需要總統府資政出面幫忙擺平，請問我國是要變成「性騷台灣」了嗎？

廖偉翔質疑，性騷疑犯之所以如此囂張，是不是因為背後有總統府資政當強大的靠山？現在網上依然能夠查到該醫師已經轉職到另外一間婦產科醫院，背後究竟是哪一位總統府資政這麼強而有力？施壓行徑和此行為無異於共犯，呼籲總統府必須徹查此案，若真有其事，應該毫不隱瞞，徹底公開真相，並對全體國人做出清楚交代。

廖偉翔 性騷擾 總統府 醫師

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