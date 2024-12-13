劍指王義川！藍提非法監控調查委員會 交付朝野協商

民進黨立委王義川上任前曾透露，可用手機訊號查參加青鳥群眾的資料，引發議論。國民黨團今天在院會上提案成立「國⼈通訊⾃由及隱私遭非法監控調查委員會」，全案表決通過後、逕付二讀後交付朝野協商，預料一個月後可順利成立。

國民黨團提案指出，今年5⽉下旬，政論性節目部分談話內容透過媒體大肆報導，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡，同時又可與之前參與太陽花運動的群眾進行交叉比對，稱無重複等語，嚴重侵害人民通訊自由及個人隱私，因此成立委員會進行調查。

大力推動此案的國民黨立委陳玉珍表示，中華民國憲法第12條規定「人民有秘密通訊之自由」，當她在三立電視台當場聽到時任民進黨政策會執行長王義川公然說，已經用手機訊號定位分析出在立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡，她驚覺執政黨的高階幹部竟然可以擁有這些資訊，顯然對人民的監聽早已無所不在。

陳玉珍表示，中華電信是國內用戶數最大的電信公司，沒有善盡對人民個資的保護，反而變成是非法監聽的幫凶，同時又長年接受數發部的補助，讓人匪夷所思；唯有透過在立法院正式成立調查委員會，好好徹查該案，才能讓那些躲在暗處監聽人民的「耗子」無所遁形。