原民會組織法修正…山、平原民輪任主委 聘用委員改無給職

立法院院會今在藍白立委在人數優勢下，3讀通過國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人提案「原住民族委員會組織法修正案」，其中將原民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職。民進黨立委伍麗華說，不排除未來會申請釋憲，今是歷史上黑暗一天。

原民會組織法修正草案先前審理時，朝野爆發衝突。立法院院會今開會逐條處理，國民黨團提出再修正動議，雖然民進黨團提出有異議表決，但仍輸給藍白人數優勢。

三讀條文中，第3條，本會置主任委員1人，特任，由山地原住民與平地原住民輪流擔任之；副主任委員3人，其中2人職務比照簡任第14職等，另一人職務列簡任第14職等；副主任委員中，2人應由山地原住民或平地原住民擔任，且職務列簡任第14職等者，應具山地原住民或平地原住民身分。

第4條，本會置委員19人至29人，均為無給職，其中原住民族各族代表應至少1人由主任委員提請行政院院長就原住民族代表、有關機關代表及學者、專家派（聘）兼之，任期2年，任滿得連任，但委員為有關機關代表者，其任期隨職務異動而更易。前項委員，應有2分之1以上人數具原住民族身分。第7條，本法施行日期，由行政院以命本法修正之條文，自公布日施行。

高金素梅批，伍麗華跟陳瑩特助搖身一變都成為族群委員，月領10萬，這2人就推薦了14人，「就是標準的，我的特助國家養」，為了要繼續把持這樣利益，只好在上次投票時又哭又喊，說被霸凌，卻讓族人都笑了，大家都知道族群委員在部落到底做了什麼。

民眾黨立委張啟楷也說，大家贊成0到6歲國家養，但不該變成民進黨幹部、樁腳變成國家養，用納稅錢來養民進黨幹部，「這不是酬庸什麼是酬庸？每一位族群委員月領11.6萬元，花了納稅人2200百多萬元，先前原民禁伐補償條例，有看到這些委員出來說話嗎？這不就是尸位素餐？」

民進黨立委陳瑩則哽咽說，高金素梅助理的老婆也讓國家養，但他們不想去做人身攻擊，如今卻聯合來霸凌他們，「這不是霸凌什麼是霸凌？」

伍麗華強調，今天通過自我矮化修法，是恥辱的一天，經過多少人流血上街頭，好不容易迎來原民會，也出現組織制度，真的是不知道該說什麼，好不容易爭取原民權益卻完全被戕害，未來不排除會申請釋憲，今天是歷史上黑暗一天。