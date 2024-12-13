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82歲友台前美眾議員李奇辭世 賴總統悼念

中央社／ 台北13日綜合外電報導
前美國聯邦眾議員李奇（Jim Leach）11日離世，享壽82歲。圖／美聯社
前美國聯邦眾議員李奇（Jim Leach）11日離世，享壽82歲。圖／美聯社

議員生涯達30年的前美國聯邦眾議員李奇（Jim Leach）11日離世，享壽82歲。總統賴清德在社群媒體發文悼念，並為李奇幾十年來對台灣民主的支持表達最深摯感謝。

美聯社報導，愛荷華市（Iowa City）的一間殯儀館證實李奇的死訊。溫和派共和黨人的李奇擔任愛荷華州聯邦眾議員30年，直到2006年於期中選舉被民主黨對手勒布薩克（Dave Loebsack）所敗。

李奇曾任眾院的銀行委員會（即金融服務委員會Committee on Financial Services前身）、外交委員會主席。2002年當時共和黨為眾院多數，但包含李奇在內的6名共和黨議員在授權對伊拉克動武的決議裡投反對票。相關決議為2003年美國入侵伊拉克鋪路，但李奇反對當時同黨小布希政府這項軍事行動。

離開國會後，李奇在2008年總統大選支持時任伊利諾州聯邦參議員、民主黨候選人歐巴馬（BarackObama），而非他所屬共和黨的候選人馬侃（JohnMcCain），部分是因歐巴馬反對2003年的入侵伊拉克戰爭。

2003年9月時任總統陳水扁曾在總統府頒「大綬卿雲勳章」給來訪的李奇，表彰他長年為促進台美友好關係的付出及貢獻，並表達對李奇長期支持台灣民主、力主台灣解嚴、關注台灣人權現況的高度肯定及感謝之意。

賴總統今天在社群平台X以英文發文，向李奇的家屬與親友致以深切慰問，感念李奇不懈地捍衛民主與人權，為台灣及全世界點燃希望燈塔，對他的逝世深感哀悼，也為他幾十年來對台灣民主的支持表達最深摯的感謝。

共和黨 議員 賴清德

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