聽新聞
0:00 / 0:00
天氣轉濕涼…北檢偵結倒數 沈慶京再度坐上輪椅戴漁夫帽現身
威京集團主席沈慶京被控貪汙行賄等罪嫌遭延押，台北地檢署提訊柯文哲等4名被告後，今下午提訊沈慶京；沈在看守所多次因身體不適抽搐送醫，今天氣轉濕涼，沈戴著漁夫帽、口罩全身包緊緊下囚車坐輪椅進入北檢。
檢方調查京華城案，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯貪汙非主管監督事務圖利，還與台北市前副市長彭振聲、柯文哲等共犯非主管監督事務圖利罪。
檢方調查京華城案容積率560%一路暴增到840%，是否存在官商勾結弊案，應曉薇涉透過中華華夏希望關懷協會等，收受沈慶京賄賂至少4740萬元，且多次拜訪彭振聲，並與柯文哲便當會議，使鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。應曉薇對此否認犯行，而沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。
檢方偵查倒數，本周陸續提訊彭振聲、應曉薇、柯文哲、李文宗、沈慶京等5名在押被告，確認其等最後供詞。
檢方今年11月28日提訊沈慶京，當時沈在多名法警包圍戒護下快步下囚車，連輪椅都來不及坐，站起身來，由旁人攙扶下火速走入北檢。這次他則是坐上輪椅，頭戴漁夫帽、緊戴口罩，穿著外套全身包緊緊，入北檢應訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言