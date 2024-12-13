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天氣轉濕涼…北檢偵結倒數 沈慶京再度坐上輪椅戴漁夫帽現身

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
檢廉提訊在押的被告威京集團主席沈慶京，沈慶京搭乘囚車抵達台北地檢後，坐上輪椅在法警協助下，被推進地檢。而沈慶京則戴寬簷帽、口罩，還刻意壓低帽子來遮掩。記者黃義書／攝影
檢廉提訊在押的被告威京集團主席沈慶京，沈慶京搭乘囚車抵達台北地檢後，坐上輪椅在法警協助下，被推進地檢。而沈慶京則戴寬簷帽、口罩，還刻意壓低帽子來遮掩。記者黃義書／攝影

威京集團主席沈慶京被控貪汙行賄等罪嫌遭延押，台北地檢署提訊柯文哲等4名被告後，今下午提訊沈慶京；沈在看守所多次因身體不適抽搐送醫，今天氣轉濕涼，沈戴著漁夫帽、口罩全身包緊緊下囚車坐輪椅進入北檢。

檢方調查京華城案，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯貪汙非主管監督事務圖利，還與台北市前副市長彭振聲、柯文哲等共犯非主管監督事務圖利罪。

檢方調查京華城案容積率560%一路暴增到840%，是否存在官商勾結弊案，應曉薇涉透過中華華夏希望關懷協會等，收受沈慶京賄賂至少4740萬元，且多次拜訪彭振聲，並與柯文哲便當會議，使鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。應曉薇對此否認犯行，而沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。

檢方偵查倒數，本周陸續提訊彭振聲、應曉薇、柯文哲、李文宗、沈慶京等5名在押被告，確認其等最後供詞。

檢方今年11月28日提訊沈慶京，當時沈在多名法警包圍戒護下快步下囚車，連輪椅都來不及坐，站起身來，由旁人攙扶下火速走入北檢。這次他則是坐上輪椅，頭戴漁夫帽、緊戴口罩，穿著外套全身包緊緊，入北檢應訊。

京華城案 應曉薇 柯文哲 沈慶京 貪汙

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