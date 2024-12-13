天氣轉濕涼…北檢偵結倒數 沈慶京再度坐上輪椅戴漁夫帽現身

民眾黨籍立委黃珊珊已擬具「憲法訴訟法部分條文修正草案」，將憲法法庭評議、判決門檻調整成9人參與評議、8人同意可做成憲法判決，另外新增大法官被提名人被立法院否決後，總統應於兩個月內補提人選。 先說結論，憲訴法修正案如果照黃珊珊的版本通過，憲法法庭仍會是比立法院更高一級的「立法機構」。民眾黨團總召黃國昌先前曾對外說明，民眾黨團會自提憲訴法修正版本，強調修法表決時會團進團出，民眾黨團有必要對外說明，黃珊珊的版本是否就是民眾黨團的版本。

2024-12-13 14:50