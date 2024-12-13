避免簽賭操控運動競賽 立院三讀意圖營利最重關10年

為防止簽賭影響運動競技賽事公平性，立法院會今天三讀通過運動產業發展條例修正案，增訂以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式，妨害投注標的運動競技賽事公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元至3000萬元罰金。若意圖營利者、三人以上組織，最高可處10年徒刑，併科5000萬罰金。

中華隊在12強棒球賽奪冠，掀起全台棒球熱潮。不過，「館長」陳之漢自曝曾從事「球版」（地下簽賭），引發議論，不少球迷擔心簽賭再度傷害職棒。中華職棒公會日前發出聲明，喊話政府正視「運產條例修正」，以健全運動產業勞動環境，降低過去大家不願回首的故事重演的可能。

朝野立委日前協商增訂運動產業發展條例第七條文內容，國民黨立委洪孟楷表示，為防堵簽賭隊運動產業危害，針對意圖營利者，應該加重其刑，希望透過修法，用實際行動展現拒絕黑手伸進運動賽事的決心。

此次修法增訂運動產業發展條例增訂第7條之3，如以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元至3000萬元以下罰金。致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併新台幣2000萬元以上5000萬元以下罰金。

而意圖營利或3人以上共同犯罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以上5000萬元以下罰金。未遂犯罰之。

此次修法聚焦兩大重點，第一，支持球員組工會，新增對球員工會的輔導的獎補助，將對球員組工會的權益正式入法。第二，擴大處罰範圍：不再局限於「有發行運動彩券的賽事」，所有被操控的比賽皆納入處罰。