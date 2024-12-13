草屯鎮長補選…綠擔心走路工賄選 藍反批抹黑選舉

南投縣草屯鎮長補選將在1月18日投開票，民進黨南投縣黨部今天表示，傳聞有假借聘僱工作人員之名行賄選之實，並要求參選人應遵守競選經費740萬元上限。國民黨南投縣黨部表示，民進黨如掌握賄選應向檢警舉報，不要亂丟賄選煙霧彈，抹黑補選。

前草屯鎮長簡景賢上月在辦公室猝逝，需辦理鎮長補選，國民黨提名縣議員簡賜勝、民進黨提名縣議員蔡銘軒參選，藍綠都勢在必得。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，根據傳聞和過去選舉經驗，有人聘任大量外監人員、各鄰里高薪聘僱工作人員等，以報酬影響選民投票意願。曾有參選人以發文宣名義，雇用工作人員從街頭走到街尾，短短700公尺就發給1千元報酬，隨後再換一批人，形同變相買票。

2014年彰化縣有鄉長參選人投開票所外監人員少則5人、多則10人，每人酬勞2千元，結果投票當天被檢警查獲，兩百多名選民被傳喚，最後153人判決有罪。

根據選罷法第41條規定，草屯鎮長競選經費法定上限推估應在740萬元，草屯共有609鄰，如果每鄰負責人收到2萬元工作費用，幫忙助選、動員、發文宣，競選支出就已高達1200萬元，是否就屬於賄選？也請檢調注意。

國民黨南投縣黨部主委楊麗川說，草屯鎮長補選重點應在參選人的政見及對鎮政建設規畫，爭取選民認同。乾淨選舉相當重要，民進黨如掌握賄選情資或事證，應向檢警通報查賄，而非以未發生的「傳聞」，丟出賄選煙霧彈，呼籲民進黨尊重選民的智慧，提出好政見爭取草屯鄉親支持，而非以莫須有的傳聞抹黑補選。