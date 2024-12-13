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譴責郭智輝規避陽光法案 立院逕付二讀交黨團協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝日前赴立法院列席報告，國民黨團總召傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝日前赴立法院列席報告，國民黨團總召傅崐萁質疑郭智輝名下股票利用兒子當人頭公司進行移轉，郭智輝動怒回應。記者葉信菉／攝影

國民黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝涉及在就任前，把19億股票移轉給兒子。國民黨團今天在立法院會對郭智輝提出譴責案，要求郭智輝公開說明並請行政院啟動調查。全案逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

傅崐萁日前質詢踢爆，郭智輝接經濟部長前將名下價值19億台幣的崇越股份，全數轉讓給一家資本額只有8000萬的私人投資公司，而這間公司就是郭智輝兒子郭冠宏為人頭所成立的「高毅投資事業股份有限公司」，涉及規避陽光法案。

國民黨團今天在院會上提案，針對郭智輝於就任前疑涉不當移轉股權提出譴責案。譴責案說明文指出，郭智輝於就任前疑以不當移轉方式處置股權，規避財產信託要求，已違反「公職人員財產申報法」精神，損害法治與誠信原則，另外郭智輝疑似利用股權移轉進行利益輸送，並涉及可能的稅捐逃漏行為，已損及國家稅收公平平性。

說明文還指出，除對郭智輝部長提出譴責外，並要求公開說明股權移轉相關事宜，並請行政院啟動調查，釐清是否存在違反財產信託規範與稅法規定行為，如經查屬實，應依法追究相關責任。

國民黨 立法院 財產申報 郭智輝

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