譴責郭智輝規避陽光法案 立院逕付二讀交黨團協商

國民黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝涉及在就任前，把19億股票移轉給兒子。國民黨團今天在立法院會對郭智輝提出譴責案，要求郭智輝公開說明並請行政院啟動調查。全案逕付二讀，立法院長韓國瑜裁示交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

傅崐萁日前質詢踢爆，郭智輝接經濟部長前將名下價值19億台幣的崇越股份，全數轉讓給一家資本額只有8000萬的私人投資公司，而這間公司就是郭智輝兒子郭冠宏為人頭所成立的「高毅投資事業股份有限公司」，涉及規避陽光法案。

國民黨團今天在院會上提案，針對郭智輝於就任前疑涉不當移轉股權提出譴責案。譴責案說明文指出，郭智輝於就任前疑以不當移轉方式處置股權，規避財產信託要求，已違反「公職人員財產申報法」精神，損害法治與誠信原則，另外郭智輝疑似利用股權移轉進行利益輸送，並涉及可能的稅捐逃漏行為，已損及國家稅收公平平性。

說明文還指出，除對郭智輝部長提出譴責外，並要求公開說明股權移轉相關事宜，並請行政院啟動調查，釐清是否存在違反財產信託規範與稅法規定行為，如經查屬實，應依法追究相關責任。