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查綠電弊案…國民黨團提送監院、檢調偵辦 朝野無異議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團於今日立法院會提案，針對光電、綠電弊案，要求對賴政府犧牲全民利益，掩飾不法行為譴責，應移送監察院及檢調偵辦。此案在朝野無異議之下，逕付二讀並交黨團協商。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團於今日立法院會提案，針對光電、綠電弊案，要求對賴政府犧牲全民利益，掩飾不法行為譴責，應移送監察院及檢調偵辦。此案在朝野無異議之下，逕付二讀並交黨團協商。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團於今日立法院會提案，針對光電、綠電弊案，要求對賴政府犧牲全民利益，掩飾不法行為譴責，應移送監察院及檢調偵辦。此案在朝野無異議之下，逕付二讀並交黨團協商。

根據國民黨團提案，鑑於民進黨於2016年執政即確立2025年再生能源發電占比20％政策目標，然而離岸風電從一開始躉購費率訂定高於國際行情，讓開發商獲取不合理的超額利潤、風電國產化淪為騙局、放任風場股權轉移成為金錢遊戲套利等，再到綠能裝置目標跳票，為追趕進度不計代價全力補足太陽光電裝置容量缺口，政府放寬土地限制過程不透明，搶奪農地導致各地面臨砍樹種電、滅漁滅農等危機。

內容提到，申設審查階段更因官商不當勾結而產生行賄放水、不當圖利、綠營權貴疑似介入等不法行為，媒體更評論為「不同綠電弊案類似身影一再出現」，以致國庫與全民利益蒙受嚴重損失。建請立法院會作成決議，由於民進黨錯誤的再生能源政策一再爆出不法弊端，卻官官相護拖延調查，要求院會對於賴政府寧可犧牲全民利益也要掩飾不法之行為提出嚴厲譴責，並應移送監察院及檢調偵辦。

此案在立法院長韓國瑜宣讀下，朝野無異議，逕付二讀並交黨團協商。

再生能源 監察院 立法院 綠電

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