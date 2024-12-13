快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

影／賴清德回台南中樓勝安宮贈匾 感謝老戰友一路相挺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，感謝老戰友一路相挺。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，感謝老戰友一路相挺。記者周宗禎／攝影

賴清德總統上午到台南中樓勝安宮頒贈「敦仁郅善」匾額，三度感謝勝安宮主委許俊雄打從他近30年前從政至今一路力挺，今天是專程回台南向在場老戰友致謝。許俊雄則稱讚賴是「世界一等一的總統」。賴清德也稱讚市長黃偉哲率市府團隊一直默默建設台南。

中樓勝安宮主祀開漳聖王、池府千歲，正舉辦12年一科的五朝清醮。主委許俊雄是台南市資深里長，不久前才率領附近各里里長到總統府參觀，也當面邀請賴總統回台南時造訪。賴清德想起當年他棄醫參選國大代表時，就來勝安宮參拜，當時許俊雄與經常在勝安宮聚會的「民主前輩」都非常支持他，當場答應。

賴清德表示，今天是專程來「叩謝開漳聖王、池府千歲一路庇佑，勝安宮以及在場眾多里長20多年來一路的相挺支持，他在台南市長任內和大家一起打拚度過風災、登革熱疫情，而且能夠擔任總統為全台灣人民服務，他非常感謝大家持續不斷的支持。

許多高齡7、80歲的在地鄉親還有年邁里長，看到賴清德都非常高興，離去前紛紛圍著他要求拍照握手，賴清德也一路保持微笑跟大家打招呼、致意停留超過30分鐘後才離去。

總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，離去前不斷有支持他多年的鄉親上前握手致意。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，離去前不斷有支持他多年的鄉親上前握手致意。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，非常開心。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，非常開心。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，三度感謝老戰友一路相挺。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾，三度感謝老戰友一路相挺。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾。記者周宗禎／攝影
總統賴清德回台南中樓勝安宮贈匾。記者周宗禎／攝影

台南 賴清德

延伸閱讀

公務員之死…游盈隆：史上首次政府願公開認錯 賴清德應帶頭做1事

陸學者：雙城論壇對兩岸關係積極加分 要持續下去

NCC是否該關台？ 劉靜怡：不支持內容管制

美眾院通過國防授權法案 吳思瑤：支持台灣堅定不移

相關新聞

天氣轉濕涼…北檢偵結倒數 沈慶京再度坐上輪椅戴漁夫帽現身

威京集團主席沈慶京被控貪汙行賄等罪嫌遭延押，台北地檢署提訊柯文哲等4名被告後，今下午提訊沈慶京；沈在看守所多次因身體不適...

避免簽賭操控運動競賽 立院三讀意圖營利最重關10年

為防止簽賭影響運動競技賽事公平性，立法院會今天三讀通過運動產業發展條例修正案，增訂以強暴、脅迫、詐術、利誘或其他非法方式...

提案立院延長開會到深夜12時 黃國昌：看民進黨鬧多久

民進黨立院黨團今早杯葛議事，民眾黨立院黨團主任陳智菡同步在議場二樓直播，民眾黨團總召黃國昌加入後，批民進黨利用資訊落差欺...

查綠電弊案…國民黨團提送監院、檢調偵辦 朝野無異議

國民黨立院黨團於今日立法院會提案，針對光電、綠電弊案，要求對賴政府犧牲全民利益，掩飾不法行為譴責，應移送監察院及檢調偵辦...

草屯鎮長補選…綠擔心走路工賄選 藍反批抹黑選舉

南投縣草屯鎮長補選將在1月18日投開票，民進黨南投縣黨部今天表示，傳聞有假借聘僱工作人員之名行賄選之實，並要求參選人應遵...

譴責郭智輝規避陽光法案 立院逕付二讀交黨團協商

國民黨團總召傅崐萁日前踢爆經濟部長郭智輝涉及在就任前，把19億股票移轉給兒子。國民黨團今天在立法院會對郭智輝提出譴責案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。