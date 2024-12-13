影／賴清德回台南中樓勝安宮贈匾 感謝老戰友一路相挺

賴清德總統上午到台南中樓勝安宮頒贈「敦仁郅善」匾額，三度感謝勝安宮主委許俊雄打從他近30年前從政至今一路力挺，今天是專程回台南向在場老戰友致謝。許俊雄則稱讚賴是「世界一等一的總統」。賴清德也稱讚市長黃偉哲率市府團隊一直默默建設台南。

中樓勝安宮主祀開漳聖王、池府千歲，正舉辦12年一科的五朝清醮。主委許俊雄是台南市資深里長，不久前才率領附近各里里長到總統府參觀，也當面邀請賴總統回台南時造訪。賴清德想起當年他棄醫參選國大代表時，就來勝安宮參拜，當時許俊雄與經常在勝安宮聚會的「民主前輩」都非常支持他，當場答應。

賴清德表示，今天是專程來「叩謝開漳聖王、池府千歲一路庇佑，勝安宮以及在場眾多里長20多年來一路的相挺支持，他在台南市長任內和大家一起打拚度過風災、登革熱疫情，而且能夠擔任總統為全台灣人民服務，他非常感謝大家持續不斷的支持。

許多高齡7、80歲的在地鄉親還有年邁里長，看到賴清德都非常高興，離去前紛紛圍著他要求拍照握手，賴清德也一路保持微笑跟大家打招呼、致意停留超過30分鐘後才離去。