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徐巧芯提案修民防法 藍綠再攻防後順利付委
國民黨立委徐巧芯日前提案修正「民防法」，對於全民防衛動員人力號召對象，將「學校青年動員服勤」刪除，民進黨立院黨團提出復議，該案在今天立法院院會進行處理，表決結果48票贊成、59票反對未通過，全案仍全案順利交付內政委員會審查。
徐巧芯提案條文說明中提到，過去也曾發生過教育部發放青年服勤問卷，讓學生、家長疑慮，且教育部長鄭英耀及國防部長顧立雄都公開回應不妥，為避免類似情況發生，全動法條文內對於號召人力的部分，提案排除學校學生及青年。
此外，民進黨團也針對國民黨立委陳雪生提案「離島建設條例第15條、第16條條文修正草案」、國民黨立委提案「國土計畫法增訂第32條之1條文草案」提出復議，同樣經表決被否決，均順利付委審查。
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