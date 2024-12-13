重度失能家庭免就安費案付委 藍委：符合就安基金初衷

國民黨立委葉元之針對失能者家庭免繳就業安定費的提案今日付委。葉元之表示，失能者家庭請外籍看護需每月繳2000元給政府，但朝野都認為就業安定基金被濫用，今年還因此刪了3億元，讓失能者家庭情何以堪？應讓失能者家庭免繳2000元，以維護社會公平正義。

葉元之表示，現行「就業服務法」第55條僅明定中低收入戶聘僱外籍看護免繳就安費，但重度失能者的家庭負擔一樣很重，僅因不符合中低收入戶規定，就必須每月繳交就安費，但繳出來的費用卻被官員亂花，相當不合理，因此他在「就業服務法」第55條增訂重度以上失能者家庭免繳就安費。

葉元之說，就安基金除了被前部長許銘春拿來辦演唱會以外，近日也爆出找行銷公司經營臉書、買咖啡豆、垃圾清運等，都由就安基金埋單，一年濫花超過8千萬元，今年朝野共識刪除就安基金3億元，顯示就業安定基金根本不需徵收這麼多，應該率先回饋弱勢的重度失能家庭。

葉元之表示，他希望提案付委後盡快排入委員會審查，減輕重度失能者的生活負擔，落實就業安定基金設立之初，「促進就業、照顧弱勢」的本意。