提案立院延長開會到深夜12時 黃國昌：看民進黨鬧多久

民進黨立院黨團今早杯葛議事，民眾黨立院黨團主任陳智菡同步在議場二樓直播，民眾黨團總召黃國昌加入後，批民進黨利用資訊落差欺騙民眾，貫徹「綠能你不能」。黃國昌表示，民進黨這樣鬧拖延開會時間，民眾黨稍早送出延會動議，開會到晚上12時為止，「就看民進黨要鬧多久。」

黃國昌稍早在議場二樓加入直播，表示今早民進黨暴力占主席台只是手段，目的是要在野黨接受變更議程，也因為民進黨採取這樣暴力方式，立法院長韓國瑜召集協商，他也在協商時說，民眾黨團立場是每個政黨對自己的優先法案都有自己想法，一切按照議事規則，其他政黨要排變更議程提案，百分百都尊重，民眾黨不會去暴力阻止其他政黨提變更議程，更不會暴力杯葛。

黃國昌說，今上午民眾黨團也有開會討論，黨團成員一致都認為就按照原本的議程，「我們不會接受威脅，不會接受挾持」，一切就照表決來，就算民眾黨只有8席，人數會輸也沒關係，但是規則不能被破壞，否則建立這個遊戲規則後，以後是不是誰先站上主席台，誰就可以決定議程怎麼排？他也請韓國瑜跟各黨團幹部說清楚。

黃國昌說，民進黨一直說要成立運動部，要排第一案，「但民進黨真的在欺騙社會大眾，利用資訊落差」，難道行政院組織法三讀通過後，運動部就成立嗎？根本還要去改中央組織基準法，去更改部的數字；沒想到民進黨認知作戰被破解後，現在在下面指著他，「我現在連言論自由都沒有？就是綠能你不能。」

「今天搞到會議癱瘓是誰的錯？」黃國昌強調，他們在這直播，民進黨在下面叫囂，貫徹「綠能你不能」，這就是民進黨立委素質，每周只有兩天院會，從早上10時開始到下午5時30分，民進黨拖延開會時間，他們也送出延會動議，開會到晚上12時為止，「我就看民進黨要鬧多久，讓全體國人看民進黨要鬧多久。」