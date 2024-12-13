青鳥「罷街」服務處 王鴻薇：我沒綠營提供的紅酒牛肉

針對青鳥團體宣布要針對選罷法修法「罷街」服務處，國民黨立委王鴻薇回應，酸青鳥慌了，她服務處雖然沒有綠營提供的紅酒牛肉，但是附近新東街夜市等商圈，地方美食也不錯，誠摯歡迎青鳥踴躍消費。

王鴻薇表示，這次青鳥團體顯然是慌了，選罷法修法，是為了完善選舉制度，落實查核程序，而且是過去民進黨自己也有提過的法案，且根據最新民眾黨民調，「是否同意『罷免案連署過程必須更嚴謹，應該比照總統副總統連署，民眾在連署時附上⾝分影本』說法？」結果顯示，有63.9%同意，至於調整罷免門檻為「全部選⺠的25%以上同意罷免，⽽且同意票⾼於不同意票」，也有51.4%同意。其他像是Yahoo、鏡新聞等民調也都是支持修法為多數，現在不論是民意還是論述青鳥都失去正當性，只是為了當綠營打手、霸街，相當令人遺憾。

王鴻薇直言，事實上這次青鳥選擇要來服務處霸街，她也相當驕傲，青鳥的訴求是抗議藍白選罷法修法，這是需要跨黨派協商以及合作才能完成的立法工作，而青鳥卻亂飛來，跳過在野黨的黨部，要指名她的服務處來抗議。有了這樣的認證，她當然會堅定支持黨團做成的決議，為選區以及全國人民的福祉服務，無懼這些威脅全力反惡罷，做在野的最佳發言人。

王鴻薇提醒青鳥，服務處緊鄰國小校園與住宅區，是從自己議員到立委，從政至今，陪伴社區十多年，提供市政及法律諮詢服務，過去青鳥曾發生影響台大兒童醫院，還在網路出征受影響民眾的前例，請這群青鳥不要傷害學童及騷擾居民的安寧，理性的表達訴求，雖然她的服務處附近沒有綠營提供的紅酒牛肉，但是附近新東街夜市等商圈，有許多小吃與美食，歡迎踴躍消費，偶爾花自己的錢吃看看，也感受選區的特色。