【重磅快評】台灣需要幾顆大巨蛋 不該是個政治題

台灣需要幾顆大巨蛋？其實這題是經濟題，不是政治題。這個問題的答案，完全取決於市場供需。目前表態要蓋大巨蛋的縣市，要先做的是經濟效益評估，這顆蛋才孵得出來、孵得好。

周杰倫剛剛結束在台北大巨蛋的演唱會，四天的演唱會場場爆滿，票房髙達6.6億元，吸引來的15萬人潮也成功外溢，周邊店家可說是雨露均霑，讓人見識到大巨蛋帶來的強大「鈔」能力。北市產發局說，大巨蛋從2023年11月啟用以來，累計舉辦70場賽事，已帶動超過47億元的經濟效益。

在舉辦演唱會之前，在大巨蛋舉辦的棒球經典賽、12強比賽，都證明可容納四萬人的台北大巨蛋，成功吸引足夠的觀看人口，證明其具有市場支撐。

而台北大巨蛋早在1995年就開始催生，2002年規劃、2012年開始動工，但歷經波折直到2020年復工，去年12月啟用。也就是說，從有了在台北蓋大巨蛋的念頭，到這顆蛋孵出來，民眾足足等了28年。下一顆蛋一定不會讓民眾等那麼久，但恐怕也不是幾年內就可以實現的事。

大巨蛋證明了它的魅力，接下來人們要問的是，到底台灣需要及容納幾顆大巨蛋？台北之外，自然是往中南部思考，包括台中市、彰化縣都在爭取興建大巨蛋。反倒是被認為有人口及交通之便的高雄，這次語帶保留、態度審慎。

不可諱言，地方政府考量興建大巨蛋，是看好它帶來的選票，可是蓋得好，會有選票；蓋不好，就是扣分。若各地方政府純粹從創造政績的角度思考，勢必失之偏頗。

幸好我們有台北大巨蛋的前車之鑑，現在各地方政府一頭熱想要興建大巨蛋之前，可以先參考台北的例子，避開爭議及可能卡關的環節。

地方政府要做的是，第一，制定公平的遊戲規則，讓企業界得以在商言商、客觀評估，不要情緒勒索。二、各地興建大巨蛋的規模，要因地制宜，不求愈大愈好，不要好大喜功。三，做為原本做為運動場地初衷的大巨蛋，在運動賽事及商業演出之間須求取最佳平衡。

一顆可容納三、四萬名觀眾的蛋要斥資至少四、五百億，即使小一點的蛋肯定也要花上百億，這不是小數目。且不只硬體，還需要軟體配合。如果台灣沒有很棒的球隊、很棒的表演者，即使有再好的硬體，也沒有辦法創造美好的觀球或觀賞表演的體驗，唯有精算過後才能讓這顆蛋變成賺錢的金雞蛋。