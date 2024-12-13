聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌在議場記者席直播 綠委酸：怕坐在王義川前面被嗆
民眾黨立委黃國昌有別於過去院會時在議場內開直播，今天跑到議場二樓記者席開直播。民進黨立委林楚茵酸，民進黨立委王義川坐在黃國昌後面，黃怕一開口就被坐在後排的王義川嗆聲，嚇到不敢在議場座位上直播。
王義川在立院議場內座位正好在黃國昌正後方，王義川稱為了要制衡黃國昌的「咆哮」，已準備好了防護工具，因此每次院會，王義川與黃國昌是否有互動備受關注。
今天院會期間，黃國昌突然到議場2樓記者席開直播，位在1樓的多位民進黨立委發現，紛紛拿起手機拍攝，並喊話黃國昌不要占據記者席位。
林楚茵表示，黃國昌嚇到不敢在議場直播，怕一開口就被坐在後排的王義川嗆聲，乾脆跑去「假扮」媒體，立委不好好坐在議場去搶記者工作，「我川威武國蔥好害怕。」
黃國昌在直播提到，他不會因為誰說什麼而害怕，民進黨無法動搖他什麼，而他也不會講剛才在黨團協商時候，民進黨團總召柯建銘大喇喇地抽起菸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言