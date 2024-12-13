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黃國昌在議場記者席直播 綠委酸：怕坐在王義川前面被嗆

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者潘俊宏／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨立委黃國昌有別於過去院會時在議場內開直播，今天跑到議場二樓記者席開直播。民進黨立委林楚茵酸，民進黨立委王義川坐在黃國昌後面，黃怕一開口就被坐在後排的王義川嗆聲，嚇到不敢在議場座位上直播。

王義川在立院議場內座位正好在黃國昌正後方，王義川稱為了要制衡黃國昌的「咆哮」，已準備好了防護工具，因此每次院會，王義川與黃國昌是否有互動備受關注。

今天院會期間，黃國昌突然到議場2樓記者席開直播，位在1樓的多位民進黨立委發現，紛紛拿起手機拍攝，並喊話黃國昌不要占據記者席位。

林楚茵表示，黃國昌嚇到不敢在議場直播，怕一開口就被坐在後排的王義川嗆聲，乾脆跑去「假扮」媒體，立委不好好坐在議場去搶記者工作，「我川威武國蔥好害怕。」

黃國昌在直播提到，他不會因為誰說什麼而害怕，民進黨無法動搖他什麼，而他也不會講剛才在黨團協商時候，民進黨團總召柯建銘大喇喇地抽起菸。

民進黨 王義川 直播 立法院 黃國昌

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