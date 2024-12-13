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稱民意支持修高罷免門檻 王鴻薇：民進黨站在對立面

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委提案，調高現行罷免門檻與罷免連署應附身分證影本，綠營反對。根據台灣民意基金會民調，贊成提高罷免門檻者佔45.2%，反對者44.2%。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨站在民意對立面，支持修正選罷法者是大多數，或是比不支持修正者多，請問在擋什麼？

根據台灣民意基金會民調顯示，18%民眾非常贊成，27.2%還算贊成，22%不太贊成，22.2%一點也不贊成。另有8.4%沒意見、2.1%不知道。合計45.2%民眾贊成國民黨所主張提高罷免門檻「同意票數須超過被罷免人當選得票數」，44.2%不贊成，贊成比不贊成多出1個百分點。

王鴻薇說，關於選罷法修正，有多份民調，根據民眾黨所做民調，在連署加嚴部分，支持率是6成以上。即便是罷免票數要高過當選票數的部分，也有超過5成支持。偏綠機構做出來的民調一樣是支持大於不支持。

王鴻薇表示，現在要修法選罷法，是站在民意的一邊，現在民進黨立院黨團以占領主席台，強行不准通過、不准討論，根本是站在民意對立面。側翼如青鳥團體，或號稱民團，不過是淪為民進黨打手，行為沒有正當性，可否看看民調？如果支持修正選罷法者是大多數，或是比不支持修正者多，請問在擋什麼？

民調 民進黨 王鴻薇 罷免 選罷法

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