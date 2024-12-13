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高虹安新造型曝光！女強人變鄰家姐姐 支持者湧入留言

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安新造型曝光，不但剪了可愛的妹妹頭瀏海，還燙了浪漫的波浪捲，整體造型與以前幹練俐落呈現對比，新造型讓人感到優雅又平易近人。圖／取自施淑婷粉絲頁
新竹市長高虹安新造型曝光，不但剪了可愛的妹妹頭瀏海，還燙了浪漫的波浪捲，整體造型與以前幹練俐落呈現對比，新造型讓人感到優雅又平易近人。圖／取自施淑婷粉絲頁

新竹市長高虹安停職後已鮮少公開露面，最後一次亮相是在1個月前因助理費案到高院出庭。新竹市民政處長施淑婷今天凌晨貼出一張與高的合照，只見她剪了妹妹頭，也換了捲髮新造型，氣色也明顯變好，不少支持者也湧入留言「懷念虹安姐姐」。

高虹安自7月26日停職後，已淡出政壇和螢光幕前，臉書、IG也幾乎停止更新，不過中秋節前後，她開始低調出席地方活動，鞏固民眾支持與維持互動，也常和政壇好友小聚，掌握局勢發展，甚至幫民眾黨新竹市議員李國璋驚喜慶生，持續維持聲量。

高虹安最後一次公開亮相，是在11月4日助理費案二審首開庭，當時她穿著淡藍色洋裝，綁著馬尾，一改以往穿著長褲套裝的女強人作風，施淑婷今天凌晨更是貼出高虹安的新造型，不但剪了可愛的妹妹頭瀏海，還燙了浪漫的波浪捲，整體造型與以前幹練俐落呈現對比，新造型讓人感到優雅又平易近人。

施淑婷貼出合照的同時，更不忘宣傳高虹安政績。施淑婷說，安安市長兌現承諾，明年起調高鄰長為民服務作業費每月2000元、活動費每年2000元，大大提升鄰長服務的品質及量能，這也是20年來首度調整，同時也首次編列鄰長意外保險費，保障鄰長為民服務時的安全。

此則貼文底下也湧入支持者留言：「謝謝安安市長，好想念您」、「希望她能打贏，快回新竹」、「優秀用心照顧市民的安安好市長委屈了，祈願妳關關難過關關過、順心平安」、「漂亮的市長、處長加油」、「懷念虹安姐姐...加油」、「市民有感，讚喔」、「安安市長淑婷處長加油」、「好想念虹安市長」、「安市長快點強勢回歸」。

高虹安最後一次公開亮相，是在11月4日助理費案二審首開庭，當時她穿著淡藍色洋裝，綁著馬尾，一改以往穿著長褲套裝的女強人作風。圖／報系資料照
高虹安最後一次公開亮相，是在11月4日助理費案二審首開庭，當時她穿著淡藍色洋裝，綁著馬尾，一改以往穿著長褲套裝的女強人作風。圖／報系資料照
新竹市長高虹安過去髮型以俐落的旁分為特色，經常穿著長褲套裝展現女強人作風。圖／取自施淑婷粉絲頁
新竹市長高虹安過去髮型以俐落的旁分為特色，經常穿著長褲套裝展現女強人作風。圖／取自施淑婷粉絲頁
新竹市民政處長施淑婷貼出合照的同時，更不忘宣傳高虹安政績。施淑婷說，安安市長兌現承諾，明年起調高鄰長為民服務作業費每月2000元、活動費每年2000元。圖／取自施淑婷粉絲頁
新竹市民政處長施淑婷貼出合照的同時，更不忘宣傳高虹安政績。施淑婷說，安安市長兌現承諾，明年起調高鄰長為民服務作業費每月2000元、活動費每年2000元。圖／取自施淑婷粉絲頁

高虹安

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