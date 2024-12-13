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民主學校第六期發布 將下鄉雲林體驗在地民主文化

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立委羅智強（中）與立委張嘉郡（右）、許宇甄（左）出席記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立委羅智強（中）與立委張嘉郡（右）、許宇甄（左）出席記者會。記者許正宏／攝影

由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第六期，今天在立法院舉行「民主學校第六期發布，雲林青年來雙贏」記者會，本期營隊將下鄉至雲林舉辦，立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠與青年學員一同交流，民主學校第六期將以公共事務議題作為主軸，邀請學者專家授課，期許培訓更多的青年世代投入公共志業，一起成為監督制衡政府的基石。

羅智強說，之所以堅持不懈舉辦民主學校，其實就是深受過去舉辦青塾成功經驗的影響，當年培訓出來的殷偉、徐巧芯、凌濤、楊植斗等，現在都是藍營最堅強的年輕世代，在各地為公共事務致力努力。

羅智強表示，第五期共召募35位青年學員，平均年齡僅23歲，除了傳統的法政新聞人文社科學群外，第五期很特別的是也招募到包括物理、生物、電機、化學、資訊等許多理工科的夥伴，期許這些理工背景年輕朋友的加入，可以為國民黨、中華民國的公共參與帶來更多元的視角。

羅智強以民主制衡的價值勉勵學員，表示一個民主國家之所以民主，關鍵就在於在野黨與民主制衡的存在，有制衡、才有民主，沒有在野黨的存在，民主就無法彰顯，期許更多的青年世代可以投入公共志業。羅智強也預告，明日預計邀請到包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、立法院副院長江啟臣等重量級來賓蒞臨。

由國民黨立委羅智強（中）擔任校長的民主學校，本期營隊將下鄉至雲林舉辦，立委張嘉郡（右二）、許宇甄（左二）、丁學忠（右一）與青年學員一同交流合影。記者許正宏／攝影
由國民黨立委羅智強（中）擔任校長的民主學校，本期營隊將下鄉至雲林舉辦，立委張嘉郡（右二）、許宇甄（左二）、丁學忠（右一）與青年學員一同交流合影。記者許正宏／攝影

羅智強 青年

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