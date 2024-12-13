民主學校第六期發布 將下鄉雲林體驗在地民主文化

由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第六期，今天在立法院舉行「民主學校第六期發布，雲林青年來雙贏」記者會，本期營隊將下鄉至雲林舉辦，立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠與青年學員一同交流，民主學校第六期將以公共事務議題作為主軸，邀請學者專家授課，期許培訓更多的青年世代投入公共志業，一起成為監督制衡政府的基石。

羅智強說，之所以堅持不懈舉辦民主學校，其實就是深受過去舉辦青塾成功經驗的影響，當年培訓出來的殷偉、徐巧芯、凌濤、楊植斗等，現在都是藍營最堅強的年輕世代，在各地為公共事務致力努力。

羅智強表示，第五期共召募35位青年學員，平均年齡僅23歲，除了傳統的法政新聞人文社科學群外，第五期很特別的是也招募到包括物理、生物、電機、化學、資訊等許多理工科的夥伴，期許這些理工背景年輕朋友的加入，可以為國民黨、中華民國的公共參與帶來更多元的視角。