吳志中：川普若交換台灣利益 將無法使美國再次偉大

美國總統當選人川普將在明年1月上任，外交部政務次長吳志中表示，川普如果選擇與中國達成某種協議來犧牲台灣的利益，他將無法實現讓美國再次偉大的目標，這也是川普應該重視台灣的原因之一。

據中央社報導，吳志中接受斯洛伐克媒體「真理報」專訪，對於即將上任的美國總統川普，吳志中表達樂觀態度。他指出，如果川普選擇與中國達成某種協議來犧牲台灣的利益，他將無法實現讓美國再次偉大的目標，這也是川普應該重視台灣的原因之一。

面對台灣面臨的外在威脅，吳志中在專訪中指出，中國對台敵對態度日益加劇，派遣數千架軍機進入台灣防空識別區，甚至曾經一天內發現150多架戰機。對此，台灣的應對策略是增強防衛能力，讓中國清楚知道台灣已經做好準備。

他強調，台灣面對中國大陸威脅時，將堅定捍衛自身主權與安全，強化自我防衛的同時，也不斷尋求與民主國家進行更多合作，台灣也積極參與國際合作，尤其是與美國、日本、澳大利亞等民主國家的軍事演習，這對中國形成強而有力的震懾。

吳志中也對外媒談到台灣在全球經濟中的地位，他強調，台灣在半導體產業的領先地位對世界各國至關重要，台灣生產全球60%的半導體產品，其中最精密的晶片佔據95%以上，且在人工智能（AI）相關領域達到100%的市占率。如果中國控制半導體產業，將對全球科技和經濟帶來極大的風險。因此，台灣的穩定發展是世界經濟發展的重點。

談到是否可能與中國進行對話時，吳志中表示，台灣始終願意與北京對話，但中國以「一個中國」作為談判前提。他指出，香港的情況已經證明北京的承諾並不可靠，且讓世界認為香港是中國的一部分，而喪失民主制度。台灣難以接受這種安排。儘管如此，台灣仍願意開放與中國的溝通管道，但他認為北京的態度並不誠懇。