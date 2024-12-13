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被點名是綠桃園市長活棋 蘇巧慧表態：我是報名新北場
備戰2026年縣市長選舉，傳出民進黨內部點名立委蘇巧慧選區鄰近桃園，會是參選新北、桃園選舉的活棋。蘇巧慧明確表示，她是新北立委，這次報名比賽也是新北場，堅定台灣民主，推動新北進步。
民進黨人士分析，蘇巧慧所在選區樹林、鶯歌、新莊西盛9里，地理位置鄰近桃園，屬桃園生活區，且蘇巧慧長期在地方經營有聲有色，被認為是出戰新北、桃園都是合適人選，甚至有望帶領民進黨重新在桃園執政。
面對黨內人士點名是參選桃園市長的強棒，蘇巧會透過臉書表示，感謝大家抬愛，覺得她表現還不錯，不過，她是新北立委，在新北服務將近10年，這次報名的比賽也是新北場，桃園場就要看有沒有志同道合的同志們可以站出來了。
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