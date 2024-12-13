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民調／贊成、反對僅差1% 游盈隆：提高罷免門檻共識趨近於零

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委提案，調高現行罷免門檻與罷免連署應附身分證影本，綠營反對。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委提案，調高現行罷免門檻與罷免連署應附身分證影本，綠營反對。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委提案，調高現行罷免門檻與罷免連署應附身分證影本，綠營反對。台灣民意基金會今天公布民調指出，贊成提高罷免門檻者佔45.2%，反對者44.2%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民眾意見嚴重分歧，社會共識趨近於零，從年齡分布來看，35至54歲選民一面倒贊成，65歲以上民眾則一面倒的反對。

民調顯示，18%民眾非常贊成，27.2%還算贊成，22%不太贊成，22.2%一點也不贊成。另有8.4%沒意見、2.1%不知道。合計45.2%民眾贊成國民黨所主張提高罷免門檻「同意票數須超過被罷免人當選得票數」，44.2%不贊成，贊成比不贊成多出1個百分點。

游盈隆表示，台灣現行罷免須「有效同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人數總數四分之一以上，即為通過」規則簡單明瞭，施行多年並無滯礙難行之處。但因近期主要政黨嚴重對立，雙方祭出「大罷免」手段，威脅對手，造成政局動盪，民眾漸感不耐，以致社會逐漸形成某種反罷免的氛圍。國民黨的解決辦法是提高罷免門檻，造成實質上凍結罷免制度，讓罷免制度運作不起來。國民黨的主張雖然缺乏學理依據，但竟然獲得社會某個程度的呼應，例如青壯選民一面倒支持，使整個社會對此陷入嚴重分歧與對立。

該份調查由山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是12月9-11日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

台灣民意基金會 民調 游盈隆 罷免 門檻

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