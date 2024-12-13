民進黨再癱立院議事 黃國昌：打算在國會搞戒嚴？

民進黨立院黨團今清晨議場門口排隊等遞案，多名綠委更攻占主席台，不讓議事進行。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，不希望台灣國會一而再，再而三透過暴力方式杯葛程序、透過暴力向其他黨團展示「如不照我意思，就要癱瘓國會」，「民進黨是打算在國會搞戒嚴？」

民眾黨團8名立委今早在議場門口受訪，拉布條高喊「民進黨亂國會，搞戒嚴」。黃國昌表示，台灣作為民主法治國家，有不同意見很正常，但無論如何還是要依照民主程序、法定程序，進行整個國會議事裡面不同意見的表達，不希望台灣國會一而再，再而三透過暴力方式杯葛程序，透過暴力向其他黨團展示，如果不按照他們的意思，就要癱瘓國會，讓國會沒有辦法進行。

黃國昌強調，這樣惡性循環下去，「想要請教民進黨是打算在國會搞戒嚴？」，任何議程只要不依照民進黨意思，就要透過暴力方式杯葛、暴力方式攻占主席台，用暴力方式讓立法院長韓國瑜無法順利進行議程，「這就是賴總統許諾的民主法治嗎？」

現場媒體追問美國新任總統當選人川普就職典禮，黃國昌說，川普要邀請什麼樣的元首來參與，相信是川普個人所做的政治決定，台灣做為美國重要的民主盟友也表達尊重，但希望公開呼籲川普總統可以正視中華民國台灣存在的事實，而我國派的代表團也希望能夠藉由一個正式方式，來共同恭賀川普就任新任總統，同時也可以進一步強化促進台美之間關係。

對於考試委員、司法院正副院長、大法官人事同意權行使，黃國昌表示，民眾黨8名委員會共同討論交換意見，會有一致立場，團進團出。