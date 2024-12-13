快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨再癱立院議事 黃國昌：打算在國會搞戒嚴？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團8名立委今早在議場門口受訪。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團8名立委今早在議場門口受訪。記者張曼蘋／攝影

民進黨立院黨團今清晨議場門口排隊等遞案，多名綠委更攻占主席台，不讓議事進行。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，不希望台灣國會一而再，再而三透過暴力方式杯葛程序、透過暴力向其他黨團展示「如不照我意思，就要癱瘓國會」，「民進黨是打算在國會搞戒嚴？」

民眾黨團8名立委今早在議場門口受訪，拉布條高喊「民進黨亂國會，搞戒嚴」。黃國昌表示，台灣作為民主法治國家，有不同意見很正常，但無論如何還是要依照民主程序、法定程序，進行整個國會議事裡面不同意見的表達，不希望台灣國會一而再，再而三透過暴力方式杯葛程序，透過暴力向其他黨團展示，如果不按照他們的意思，就要癱瘓國會，讓國會沒有辦法進行。

黃國昌強調，這樣惡性循環下去，「想要請教民進黨是打算在國會搞戒嚴？」，任何議程只要不依照民進黨意思，就要透過暴力方式杯葛、暴力方式攻占主席台，用暴力方式讓立法院長韓國瑜無法順利進行議程，「這就是賴總統許諾的民主法治嗎？」

現場媒體追問美國新任總統當選人川普就職典禮，黃國昌說，川普要邀請什麼樣的元首來參與，相信是川普個人所做的政治決定，台灣做為美國重要的民主盟友也表達尊重，但希望公開呼籲川普總統可以正視中華民國台灣存在的事實，而我國派的代表團也希望能夠藉由一個正式方式，來共同恭賀川普就任新任總統，同時也可以進一步強化促進台美之間關係。

對於考試委員、司法院正副院長、大法官人事同意權行使，黃國昌表示，民眾黨8名委員會共同討論交換意見，會有一致立場，團進團出。

民眾黨 民進黨 立法院 黃國昌

延伸閱讀

【即時短評】威脅加關稅卻又邀訪習近平 川普新局需要北京

川普邀習觀禮 白宮提醒美中關係重大 陸公使稱歡迎訊號

前美國安顧問：預期台灣將大規模軍購 平衡美貿易赤字

中國若允許人民幣明年貶值 納瓦羅：川普將進一步提高關稅

相關新聞

民調／贊成、反對僅差1% 游盈隆：提高罷免門檻共識趨近於零

國民黨立委提案，調高現行罷免門檻與罷免連署應附身分證影本，綠營反對。台灣民意基金會今天公布民調指出，贊成提高罷免門檻者佔...

高虹安新造型曝光！女強人變鄰家姐姐 支持者湧入留言

新竹市長高虹安停職後已鮮少公開露面，最後一次亮相是在1個月前因助理費案到高院出庭。新竹市民政處長施淑婷今天凌晨貼出一張與...

提案立院延長開會到深夜12時 黃國昌：看民進黨鬧多久

民進黨立院黨團今早杯葛議事，民眾黨立院黨團主任陳智菡同步在議場二樓直播，民眾黨團總召黃國昌加入後，批民進黨利用資訊落差欺...

北檢追政治獻金 約談柯文哲昔日幕僚張益贍作證

台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，今上午約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍今早笑著走進北檢，向媒...

【重磅快評】台灣需要幾顆大巨蛋 不該是個政治題

台灣需要幾顆大巨蛋？其實這題是經濟題，不是政治題。這個問題的答案，完全取決於市場供需。目前表態要蓋大巨蛋的縣市，要先做的...

重度失能家庭免就安費案付委 藍委：符合就安基金初衷

國民黨立委葉元之針對失能者家庭免繳就業安定費的提案今日付委。葉元之表示，失能者家庭請外籍看護需每月繳2000元給政府，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。