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嘉市前正副議長涉超貸二審維持原判 2人政治命運不同

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員蘇澤峰時任副議長（右）與前議長莊豐安（左）涉超貸案，台南高分院上午宣判駁回上訴，各維持原判1年5月徒刑，2人都要上訴。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員蘇澤峰時任副議長（右）與前議長莊豐安（左）涉超貸案，台南高分院上午宣判駁回上訴，各維持原判1年5月徒刑，2人都要上訴。記者魯永明／翻攝

嘉義議員蘇澤峰時任副議長，與前議長莊豐安涉超貸案，台南高分院上午宣判駁回上訴，各維持原判1年5月徒刑，2人都要上訴，上屆分別擔任正副議長，2人官司同案，政治命運不同，莊落選，蘇連任競選議長失利，二審維持原判，未變更法條改用刑責輕的普通詐欺，案件還可上訴，不會解職，保住議員職位。

2022年當時的無黨籍副議長蘇澤峰，還被控2021年12月對警員拍桌怒嗆，嘉義地檢署以妨害公務罪起訴，嘉義地方法院依妨害公務罪，判蘇澤峰有期徒刑5個月，得易科罰金，全案可上訴，蘇後來繳罰金結案。

蘇澤峰目前人在大陸，議會定期大會未出現，引發揣測，蘇澤峰透過服務處主任林瑞彥說，會再提出上訴。檢方說，若二審變更法條，改用刑責輕的普通詐欺駁回，維持原判，不得上訴三審，蘇澤峰將服刑，民政處人員說，依地制法未宣告緩刑，判刑確定，依法報內政部解職，不必補選。

本屆正副議長改選，由連任議員陳姿妏搭配李忠曆、現任副議長蘇澤峰搭配新科議員蔡坤叡2組無黨籍人馬激戰。蘇澤峰臉書貼出「良民證」，宣布參選議長，選情高潮迭起，最後選舉結果，陳姿妏與無黨張榮藏當選正、副議長。

議會有國民黨團、民進黨團及飛越無黨聯盟，無黨籍飛越無黨聯盟蘇澤峰，加入國民黨黨團運作，原為5席的飛越無黨聯盟少1席，少於黨團最低成立的5席，蘇澤峰連任3屆，其中1屆副議長，父親是雲林縣前議長蘇金煌。

嘉義市議員蘇澤峰時任副議長（右）與前議長莊豐安（左）涉超貸案，台南高分院上午宣判駁回上訴，各維持原判1年5月徒刑，2人都要上訴。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員蘇澤峰時任副議長（右）與前議長莊豐安（左）涉超貸案，台南高分院上午宣判駁回上訴，各維持原判1年5月徒刑，2人都要上訴。記者魯永明／翻攝

嘉義 國民黨 議員 超貸

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