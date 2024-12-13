快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

北檢追政治獻金 約談柯文哲昔日幕僚張益贍作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍笑著走進北檢。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍笑著走進北檢。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，今上午約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍今早笑著走進北檢，向媒體表示「應該有一些相關資料要約詢」才來作證，但沒有攜帶相關文件資料。

北檢偵辦案件進入尾聲，檢廉調追查民眾黨政治獻金有無遭虛報名目、不法侵占，今天約談柯文哲昔日的幕僚張益贍，釐清柯市府時期相關事宜。

多次在媒體上談論民眾黨、柯文哲問題的張益贍，今天上午R近10點步入北檢作證。記者問他今他來做證嗎？他回答「應該是吧，應該有一些相關資料要約詢」，記者再問今有準備什麼東西來嗎？他回答「我就這樣一個人」。

張益贍2014年協助柯文哲選舉，2016年6月任台北市文化基金會副執行長，張益贍於2019年創立民眾黨時退出民進黨，加入民眾黨擔任中央委員，為創黨元老。2020年間已婚的張益贍遭報導，與民眾黨黨新生代黨員蔡宜芳滑進摩鐵爆不倫戀，又遭王浩宇爆料與其合謀操作負面選舉，民眾黨以違反黨章「正直誠信」原則開除黨籍，爾後經常參加政論節目。

台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍笑著走進北檢。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍笑著走進北檢。記者蕭雅娟／攝影

張益贍 政治獻金 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

柯文哲銀髮平頭正面照曝光 下午送廉政署訊問

京華城、政治獻金案將偵結 北檢再度提訊柯文哲

京華城案偵結倒數...第九度提訊柯文哲 銀髮3分頭現身

相關新聞

綠委一早魚貫佔主席台 徐巧芯：執政黨把自己當反對黨

民進黨為防國民黨在今日立法院會，提變更議程闖關選罷法修法，綠委一早便排隊登記發言並占領主席台。國民黨立委徐巧芯說，民進黨...

北檢追政治獻金 約談柯文哲昔日幕僚張益贍作證

台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，今上午約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍今早笑著走進北檢，向媒...

防選罷法今闖關…民進黨一早發動杯葛戰 議場鎖門占主席台

民進黨立院黨團為阻擋國民黨立院黨團可能在今天再發動選罷法闖關，一早就發動杯葛戰，先是海量登記發言，再由民進黨立委蔡易餘、...

立院朝野又現對峙 王鴻薇曝韓國瑜已召協商解僵局

今日立法院會再現僵局，民進黨立委正占領主席台。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，立法院長韓國瑜已經召集各黨團總召協商。...

百里侯熱身／綠讚邱臣遠藍白共主 拱選新竹恐陰謀一場

新竹市議會第11屆第4次定期會甫落幕，這也是新竹市代理市長邱臣遠首度代理停職中的高虹安備詢，最終，邱臣遠以從商圓融的交際手腕，贏得不少綠營議員讚許，甚至被拱為「藍白」共主。 綠營的讚聲、府會的和樂讓邱臣遠笑得開懷，但地方人士卻分析，綠營的掌聲恐是「裹著糖衣的毒藥」，目的是藉機操作、影響藍白合人選，藉此獲得選舉紅利；畢竟距離2026百里侯之爭還有2年時間，未來藍白合不合、怎麼合？都是2026藍綠白布局關鍵。

【專家之眼】陸配任公職爭議 是國安或意識形態問題？

國安議題事涉機微，資訊管道多來自政府，易被特定力量利用操作、轉移焦點。一旦讓人有不信任感，對國安的傷害，並不亞於外敵威脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。