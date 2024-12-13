北檢追政治獻金 約談柯文哲昔日幕僚張益贍作證

台北地檢署偵辦政治獻金案，為釐清金流，今上午約談民眾黨前中央黨員、柯昔日幕僚張益贍出庭作證，張益贍今早笑著走進北檢，向媒體表示「應該有一些相關資料要約詢」才來作證，但沒有攜帶相關文件資料。

北檢偵辦案件進入尾聲，檢廉調追查民眾黨政治獻金有無遭虛報名目、不法侵占，今天約談柯文哲昔日的幕僚張益贍，釐清柯市府時期相關事宜。

多次在媒體上談論民眾黨、柯文哲問題的張益贍，今天上午R近10點步入北檢作證。記者問他今他來做證嗎？他回答「應該是吧，應該有一些相關資料要約詢」，記者再問今有準備什麼東西來嗎？他回答「我就這樣一個人」。

張益贍2014年協助柯文哲選舉，2016年6月任台北市文化基金會副執行長，張益贍於2019年創立民眾黨時退出民進黨，加入民眾黨擔任中央委員，為創黨元老。2020年間已婚的張益贍遭報導，與民眾黨黨新生代黨員蔡宜芳滑進摩鐵爆不倫戀，又遭王浩宇爆料與其合謀操作負面選舉，民眾黨以違反黨章「正直誠信」原則開除黨籍，爾後經常參加政論節目。