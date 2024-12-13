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立院朝野又現對峙 王鴻薇曝韓國瑜已召協商解僵局

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會再現僵局，民進黨立委正佔領主席台。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，立法院長韓國瑜已經召集各黨團總召協商。她也轟民進黨要求在野黨團聽他們的，否則就要繼續霸佔。記者屈彥辰／攝影
今日立法院會再現僵局，民進黨立委正佔領主席台。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，立法院長韓國瑜已經召集各黨團總召協商。她也轟民進黨要求在野黨團聽他們的，否則就要繼續霸佔。記者屈彥辰／攝影

今日立法院會再現僵局，民進黨立委正占領主席台。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，立法院長韓國瑜已經召集各黨團總召協商。她也轟民進黨要求在野黨團聽他們的，否則就要繼續霸占。

民進黨為防國民黨在今日立法院會，提變更議程闖關選罷法修法，綠委一早便排隊登記發言並占領主席台。

王鴻薇表示，今天本來會按照相關議程進行，韓院長也召集各黨團總召去協商，今天一早民進黨團霸占主席台，並且進行威脅。民進黨團要求院長、在野黨團一定要聽他們的話，民進黨要通過什麼、討論什麼，一定要同意，否則就繼續霸占。

王鴻薇提到，民進黨本來是要讓國是論壇都不能舉行，但在協調後，因有很多委員已經登記，才讓國是論壇能夠進行，但也放話不按照民進黨希望的進行，就要繼續霸占。民進黨真的很霸道。

民進黨 王鴻薇 立法院 選罷法 韓國瑜

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