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綠委一早魚貫佔主席台 徐巧芯：執政黨把自己當反對黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。民進黨立委王義川（中）滑著手機。記者葉信菉／攝影
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。民進黨立委王義川（中）滑著手機。記者葉信菉／攝影

民進黨為防國民黨在今日立法院會，提變更議程闖關選罷法修法，綠委一早便排隊登記發言並占領主席台。國民黨立委徐巧芯說，民進黨開心就好，對國民黨有誤會，執政黨把自己當作反對黨，國人都看在眼裡。

針對綠委一早就登記發言，占領主席台，徐巧芯說，民進黨開心就好，昨天就有聽說民進黨早上7時就會去占領主席台，但國民黨也沒有。有一次，凌晨4時民進黨委員就坐在委員會門口，但國民黨委員也沒有提早。

徐巧芯指出，有時民進黨對國民黨的誤會很大，民進黨喜歡的話就盡量去，不過可以讓大家知道，是誰不想讓立法院開會。民進黨占領主席台，可以讓全民知道不想讓立院按照議事規則進行會議的就是執政黨。進行議案審查時，民進黨作為執政黨卻不願意讓議案推進，讓法案審查，這不是很荒唐的事情嗎？

徐巧芯提到，早上7時占領主席台這事情讓人大開眼界，過去只會看到在野黨希望占領主席台，現在是執政黨把自己當作反對黨，國人都看在眼裡，國民黨也會拿出魄力做政治上還有民眾關心議題的表態。

為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影

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