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防選罷法今闖關…民進黨一早發動杯葛戰 議場鎖門占主席台
民進黨立院黨團為阻擋國民黨立院黨團可能在今天再發動選罷法闖關，一早就發動杯葛戰，先是海量登記發言，再由民進黨立委蔡易餘、王義川、鍾佳濱等綠委佔領主席台。據了解，主席台後方立法院長出入的兩道門，都已被民進黨反鎖。
立法院6日院會時，國民黨團突襲變更議程，打算將「連署加嚴」版本的「選罷法修正草案」闖關三讀，引發藍綠立委全武行。民進黨團評估，藍營有可能在今天院會再拚三讀。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，今天的院會議程，希望能秉持民生優先，民進黨團希望讓運動部成立攸關的法案，例如母法「行政院組織法」能夠排在優先，也期待能阻絕運動產業的非法博弈，也要讓「運產條例」優先二、三讀。
吳思瑤指出，民進黨團立場非常堅定，讓「民生議案優先，政爭法案暫擱」，社會沒有共識，或是會引來激烈攻防的議案都應該暫緩，尤其「選罷法」有兩個包裹法案，另有提高罷免門檻議案，不論第一案或第二案都應當獲得更細緻的討論。
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