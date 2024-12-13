快訊

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

韓國的民主應援棒！抗爭現場為何大放K-POP

聽新聞
0:00 / 0:00

防選罷法今闖關…民進黨一早發動杯葛戰 議場鎖門占主席台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影

民進黨立院黨團為阻擋國民黨立院黨團可能在今天再發動選罷法闖關，一早就發動杯葛戰，先是海量登記發言，再由民進黨立委蔡易餘、王義川、鍾佳濱等綠委佔領主席台。據了解，主席台後方立法院長出入的兩道門，都已被民進黨反鎖。

立法院6日院會時，國民黨團突襲變更議程，打算將「連署加嚴」版本的「選罷法修正草案」闖關三讀，引發藍綠立委全武行。民進黨團評估，藍營有可能在今天院會再拚三讀。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，今天的院會議程，希望能秉持民生優先，民進黨團希望讓運動部成立攸關的法案，例如母法「行政院組織法」能夠排在優先，也期待能阻絕運動產業的非法博弈，也要讓「運產條例」優先二、三讀。

吳思瑤指出，民進黨團立場非常堅定，讓「民生議案優先，政爭法案暫擱」，社會沒有共識，或是會引來激烈攻防的議案都應該暫緩，尤其「選罷法」有兩個包裹法案，另有提高罷免門檻議案，不論第一案或第二案都應當獲得更細緻的討論。

為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影
為防止國民黨立委變更議程闖關選罷法，民進黨立委一早排隊登記發言並佔領主席台。記者葉信菉／攝影

修法 國民黨 民進黨 立法院 選罷法

延伸閱讀

美匡列97億助台抗侵略 吳思瑤：合作不因總統更換生變

雙城論壇照辦 吳思瑤要蔣萬安別當媽寶甩鍋中央

美眾院通過國防授權法案 吳思瑤：支持台灣堅定不移

吳思瑤為雙城嗆蔣萬安別當媽寶 北市府諷：別駡陸委會

相關新聞

防選罷法今闖關…民進黨一早發動杯葛戰 議場鎖門占主席台

民進黨立院黨團為阻擋國民黨立院黨團可能在今天再發動選罷法闖關，一早就發動杯葛戰，先是海量登記發言，再由民進黨立委蔡易餘、...

百里侯熱身／綠讚邱臣遠藍白共主 拱選新竹恐陰謀一場

新竹市議會第11屆第4次定期會甫落幕，這也是新竹市代理市長邱臣遠首度代理停職中的高虹安備詢，最終，邱臣遠以從商圓融的交際手腕，贏得不少綠營議員讚許，甚至被拱為「藍白」共主。 綠營的讚聲、府會的和樂讓邱臣遠笑得開懷，但地方人士卻分析，綠營的掌聲恐是「裹著糖衣的毒藥」，目的是藉機操作、影響藍白合人選，藉此獲得選舉紅利；畢竟距離2026百里侯之爭還有2年時間，未來藍白合不合、怎麼合？都是2026藍綠白布局關鍵。

【專家之眼】陸配任公職爭議 是國安或意識形態問題？

國安議題事涉機微，資訊管道多來自政府，易被特定力量利用操作、轉移焦點。一旦讓人有不信任感，對國安的傷害，並不亞於外敵威脅...

就安基金疑濫用 朝野共識預算砍3億

勞動部就業安定基金疑遭濫用，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年就安基金中的促進國民...

林飛帆、徐斯儉訪美 會川普交接團隊

路透引述五名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普交接團隊人士，會晤對象可能是位居中階政...

蕭旭岑：美中台關係 將有天翻地覆大變動

美媒報導，美國總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平，出席下個月就職典禮。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為， 川普的起手式就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。