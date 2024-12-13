就安基金疑濫用 朝野共識預算砍3億

勞動部就業安定基金疑遭濫用，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年就安基金中的促進國民就業計畫服務費用刪除三億元。勞動部長洪申翰說，遵照辦理，會好好檢討。

立法院朝野黨團昨完成「今年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」第二輪協商，力拚今天院會表決，完成三讀。由於在就業安定基金用途明細表中「促進國民計畫服務費用」，原編列八十多億元，國民黨立委賴士葆提案，過往預算實現率僅八成七至九成二，預算與決算數差了百分之十，應該節省公帑，因此刪除服務費用三億元。

國民黨立委張智倫說，勞動部前部長許銘春是否亂花就安基金，引發外界關注，就安基金不應被當作部會首長的零用錢或小金庫，未來如何防止濫用，先前霸凌案調查報告對此隻字未提，勞動部要提專案報告檢討。

洪申翰說，他先前說過一個月內會提檢討方案，明年度預算也會是大家關注重點，一定會檢討；至於相關弊端，檢調已在查察，他們會配合查辦，相關事證都會送政風和檢調，絕不逃避或有任何包庇。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，不護短不包庇，該改革就改革，同意減列今年度剩餘費用。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨赴監察院陳情，呼籲應公布就安基金支出明細，並針對失能者家庭免徵就安費。勞動部回應，將積極檢討，一個月內提改善作法。