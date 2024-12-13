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林飛帆、徐斯儉訪美 會川普交接團隊

聯合報／ 記者周佑政、特派記者廖士鋒、編譯徐榆涵江昱蓁／綜合報導
根據路透引述消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆（圖）和徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普交接團隊人士。本報資料照片
根據路透引述消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆（圖）和徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普交接團隊人士。本報資料照片

路透引述五名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普交接團隊人士，會晤對象可能是位居中階政治職位的共和黨人，這顯示台灣正努力與即將上任的川普政府建立關係。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，國安團隊的訪問交流是例行工作，沒有進一步的評論。

大陸外交部發言人毛寧則重申，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不要向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

不願具名消息人士指出，林飛帆、徐斯儉和幾名其他人員，本周已前往華府參加相關會談。路透這篇發自華盛頓的報導說，尚無法確認美方由誰參與會議或議程。

路透說，林飛帆與徐斯儉訪美之際，正值中國軍方在台灣海峽附近加強活動，台灣指稱北京此舉是為川普新政府及美國盟友設下「紅線」。

其中一名消息人士表示，他們將與川普交接團隊成員見面，但考慮到台灣和美國官員進行任何會談都會觸碰北京敏感神經，將上任的川普政府最高職位提名人不會參與會面。

第二名消息人士表示，會晤對象「可能是中階政治職位的共和黨人」；第三名消息人士說，「可以肯定地說」林飛帆和徐斯儉正與川普交接團隊會面。

第四名消息人士補充，像這樣層級的訪美並不罕見，來此是為了會見「老朋友」，包括川普圈子內的人。

路透說，川普在十一月大選中獲勝，台北寄望他能對北京採取強硬路線，卻也因川普說台灣應付費換取美國保護而感到焦慮。

川普任命多位對中鷹派人士出任政府關鍵職位，包括將提名參議員魯比歐擔任國務卿，魯比歐曾呼籲美台官員互動不應受限。這些提名鼓舞台北。路透報導，台北可能會達成新一波大型軍購案，展現其嚴肅看待川普「保護費」一說。

台灣海峽 川普 徐斯儉 林飛帆 職位

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