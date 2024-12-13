蕭旭岑：美中台關係 將有天翻地覆大變動

美媒報導，美國總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平，出席下個月就職典禮。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為， 川普的起手式就是預告美中台關係將有天翻地覆的大變動；民進黨立委吳思瑤則表示，持續觀察也尊重。

蕭旭岑表示，習近平若出席就職，至少對雙邊關係相對正面跟穩定發展，但台灣想藉美國來處理兩岸緊張情勢的寄望，就會受到壓縮。呼籲賴總統跟國安團隊，應開始思考未來四年新的美中台關係與台灣的因應之道。

國民黨立委賴士葆說，川普邀請習近平再次說明了他們兩個有交情，習近平應該會參加才是，如果是這樣子的話，川普很明顯的就是用與習近平之間的交情，來降低大陸犯台的機率，這樣的基調與我們政府多年來用加強軍備來對抗大陸軍事壓力、抗中思想有所不同，國安單位的兩岸思維是否要有所調整，值得大家注意。

國民黨立委牛煦庭表示，川普習慣「個人外交」、「首腦外交」模式，對傳統多邊談判的場合毫無興趣，邀請習近平出席就職大典，當然是為了後續的川習談判做布局。台灣要因應中美首腦的談判氛圍、內容，用以及可能的各種結果做完善的沙盤推演，由於中美雙方的政策都漸趨個人主義，變數很多，挑戰不小。

民眾黨立委張啓楷說，川普的個性很難捉摸，仍然要注意後續發展，不過現在願意破天荒邀習近平參加就職典禮，對於高度競爭、極度緊繃的中美關係，或許能開拓新局。

吳思瑤表示，有注意到相關報導，但我方一向不會評論友方事務，會持續觀察也尊重。但期待中國能盡快的回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，停止包括為區域帶來不安與風險的各種單邊行為，成為一個負責任的區域成員。