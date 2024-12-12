快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

捷克眾議院通過挺台動議 反對北京扭曲2758號決議

中央社／ 布拉格12日專電

捷克眾議院外交事務委員會今日通過一項動議，主題為「中國對聯合國2758號決議的錯誤解釋與支持台灣參與國際組織」，受到跨黨派強力支持。

這項動議由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）領導，並獲得同為IPAC成員的外交事務委員會議員岡村勇人（HayatoOkamura）與蘭瑟德洛娃（Helena Langšádlová）的支持。

這項動議旨在重申聯合國2758號決議的原意與適用範圍，因北京一直利用該決議宣稱合法擁有台灣主權。此動議駁斥北京對2758號決議的扭曲解釋，並譴責中國在台灣周邊的軍事挑釁行為，同時呼籲歐盟與其成員國促進台灣有意義地參與國際組織。

這是第6個國會通過IPAC「2758倡議」的相關動議。

今年7月，超過50位「對中政策跨國議會聯盟」成員在台北參與這項倡議的表決，其中包括IPAC共同主席黛赫。澳洲是該聯盟中第一個通過此類動議的國家，接著是荷蘭、歐洲議會、加拿大與英國。

黛赫在投票後表示，「這項動議表明，台灣的安全對維護以規則為基礎的國際體系至關重要。中國的軍事挑釁行為與試圖扭曲聯合國決議以符合其敘事的行為必須受到譴責，我為捷克議會今天在這個議題上表明立場感到自豪。」

2758號決議 北京 捷克 聯合國

延伸閱讀

眾院通過國防預算法源 嚇阻北京、助台抵禦侵略

關稅戰一觸即發 北京劍指美供應鏈 不怕嚇跑外資

捷克聖尼古拉節 天使惡魔上街獎勵與嚇唬孩子

捷克駐台代表拜會黃偉哲 明年台南舉辦文化交流

相關新聞

共軍擴大軍事活動 AIT：與賴總統過境無關

共軍持續侵擾台海周邊，美國在台協會（AIT）今天表示，共軍近幾年來軍事行動範圍擴大，但他們不認為這些舉動是針對賴清德總統...

就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

勞動部就業安定基金疑遭濫用，引發關注。立法院長韓國瑜今召集朝野協商113年度中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年...

林飛帆訪美接觸川普團隊？ 總統府：國安團隊例行工作

路透引述5名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見總統當選人川普交接團隊人士，顯示台灣努力與即將上任的川...

日方關注共艦圍第一島鏈 我外交部再籲陸回歸理性自制

共軍連日來出動大量艦艇及海警船在第一島鏈區域進行大規模海上軍事活動。日本官房長官林芳正日前強調，台海和平穩定對日本安全以...

公共下水道汙泥再利用 內政部通過修正草案3大面向

內政部部務會報今通過「公共下水道汙水處理廠事業廢棄物再利用管理辦法」修正草案，國土署表示，自2016年2月發布施行至今，...

美智庫演說 吳釗燮：中共騷擾第一島鏈製造寒蟬效應

國安會秘書長吳釗燮今天以視訊方式參與華府智庫哈德遜研究所研討會時表示，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布「海警三號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。