捷克眾議院通過挺台動議 反對北京扭曲2758號決議

捷克眾議院外交事務委員會今日通過一項動議，主題為「中國對聯合國2758號決議的錯誤解釋與支持台灣參與國際組織」，受到跨黨派強力支持。

這項動議由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）領導，並獲得同為IPAC成員的外交事務委員會議員岡村勇人（HayatoOkamura）與蘭瑟德洛娃（Helena Langšádlová）的支持。

這項動議旨在重申聯合國2758號決議的原意與適用範圍，因北京一直利用該決議宣稱合法擁有台灣主權。此動議駁斥北京對2758號決議的扭曲解釋，並譴責中國在台灣周邊的軍事挑釁行為，同時呼籲歐盟與其成員國促進台灣有意義地參與國際組織。

這是第6個國會通過IPAC「2758倡議」的相關動議。

今年7月，超過50位「對中政策跨國議會聯盟」成員在台北參與這項倡議的表決，其中包括IPAC共同主席黛赫。澳洲是該聯盟中第一個通過此類動議的國家，接著是荷蘭、歐洲議會、加拿大與英國。

黛赫在投票後表示，「這項動議表明，台灣的安全對維護以規則為基礎的國際體系至關重要。中國的軍事挑釁行為與試圖扭曲聯合國決議以符合其敘事的行為必須受到譴責，我為捷克議會今天在這個議題上表明立場感到自豪。」