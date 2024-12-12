日方關注共艦圍第一島鏈 我外交部再籲陸回歸理性自制
共軍連日來出動大量艦艇及海警船在第一島鏈區域進行大規模海上軍事活動。日本官房長官林芳正日前強調，台海和平穩定對日本安全以及全體國際社會穩定均至關重要。我外交部表示，對日本政府公開表達支持台海和平穩定的堅定立場表示肯定與歡迎。
林芳正並表示，日本政府11月已在日中領袖會談，直接向陸方表達高度重視台海和平的立場，今後將採取萬全對策，持續監控周邊海空域動向及密切注意後續情勢發展，並與美國等友盟國家緊密合作應處。
林芳正表示，維持台海和平穩定已是國際社會的共識，中國進行大規模海上軍事活動已嚴重破壞區域和平穩定，外交部再度呼籲中國回歸理性自制，停止採取威脅台灣及升高區域緊張情勢的作為。
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