公共下水道汙泥再利用 內政部通過修正草案3大面向

內政部部務會報今通過「公共下水道汙水處理廠事業廢棄物再利用管理辦法」修正草案，國土署表示，自2016年2月發布施行至今，8年來首度啟動檢討，修正包括簡化行政程序、擴大鼓勵再利用對象及強化運作管理機制3大面向，有助國內下水道事業廢棄物轉化為再生資源。

內政部表示，目前實務案例中，汙水下水道產生的汙泥，已可作為水泥生產輔助燃料，或加工成景觀工程用的輕質粒料等再利用，為鼓勵民間投入參與資源再利用意願，以帶動周邊產業鏈發展，讓公共汙水下水道系統成為一個循環經濟體系，簡化既有廢棄物再利用申請程序，可向地方環保單位申請，優化整體運作安全管理機制，改善實驗計畫及許可申請耗時情形。

國土署副署長於望聖表示，這次修法也新增業者可將產生事業廢棄物當成肥料、材料、燃料等進行再利用，並將再利用技術可行且有實績者納入新增附表中，讓廠商可自行依據附表規範再利用，同時鼓勵及推動資源再生產業發展，修正延長再利用產品為商品檢驗法第3條規定公告應檢驗產品，再利用許可期限可由3年延長至5年。

於望聖表示，為追蹤督導事業廢棄物再利用情形，同步新增再利用產品品質及再利用後剩餘廢棄物處理方式的規定，要求廠商必須至環境部「事業廢棄物申報及管理資訊系統」線上申報，內政部也會透過此系統掌握相關資訊，以維護環境安全及民眾健康。

內政部表示，該公共下水道汙水處理廠事業廢棄物再利用管理辦法修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。