共軍擴大軍事活動 AIT：與賴總統過境無關
共軍持續侵擾台海周邊，美國在台協會（AIT）今天表示，共軍近幾年來軍事行動範圍擴大，但他們不認為這些舉動是針對賴清德總統日前出訪過境的回應。
AIT表示，美方持續密切關注共軍在台灣周邊區域的行動，並對此表示關切。儘管中共尚未針對賴總統過境而宣布舉行「聯合利劍」軍事演習，但中共在相關區域內的軍事活動升高，其程度已與其他大型軍演規模相當。
AIT表示，共軍近幾年來在東海與南海地區的軍事態勢與軍演範圍擴大，然而，他們並不認為這些更廣泛的活動是針對賴總統的過境。
AIT表示，美方持續呼籲中國大陸避免任何可能破壞區域和平穩定的挑釁或升級行為，並將與盟友和夥伴就共同關切的情勢持續協調。
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