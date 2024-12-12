美智庫演說 吳釗燮：中共騷擾第一島鏈製造寒蟬效應

國安會秘書長吳釗燮今天以視訊方式參與華府智庫哈德遜研究所研討會時表示，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張。

哈德遜研究所（Hudson Institute）台灣時間12日清晨聯合「國際共和研究所」（IRI）、喬治梅森大學「國家安全研究所」（NSI）舉辦「遭制裁者之聲：聚焦中國的全球壓迫」（Sanctioned Voices: Spotlighting China’s Global Repression）研討會。

這場研討會由美國國務院前政策規畫處首席顧問余茂春主持，邀請吳釗燮、IRI所長特維寧（Dan Twining）、國家民主基金會（NED）會長威爾森（Damon Wilson）以及香港、新疆的民主、人權運動領袖參與討論，與會成員的共同特色之一，是都曾被中國列入制裁清單。

國安會表示，吳釗燮致詞時指出，中共自2021年以來制裁了多位台灣官員、民意代表、民間企業主及意見領袖，今年6月甚至發布所謂「懲治台獨頑固分子的22條意見」，允許中國法院未經審判即可恣意定罪，雖然中共所謂的法律、規範對台灣民眾毫無拘束力，卻也顯示了中共近年積極利用「法律戰」恫嚇台灣人民的惡意企圖。

吳釗燮也說，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布所謂「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，是希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張，理念相近國家應該團結一致，捍衛自由民主的生活方式。

吳釗燮表示，「中共制裁錯人了」，他多年來一直嚴謹捍衛台灣海峽兩岸的現狀，和北京指控的完全相反。但能與余茂春、特維寧等捍衛民主、自由的鬥士並列，他深感榮幸。

威爾森表示，中共除利用制裁來正當化其對於人權運動的打壓行動，並企圖操弄數以百萬計的民主運動者是受到「外國勢力干預」等不實輿論。

特維寧強調，台灣位處捍衛民主自由價值的前線，尤其相較於中共專制統治下的中國，台灣所享有的自由、繁榮更令全球人民嚮往。