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國史館14日辦討論會 發表美國對台政策檔案選譯兩冊

中央社／ 台北12日電

國史館將於14、15日舉辦「戰後台美關係－從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會，國史館長陳儀深指出，冷戰後美台關係必須從美國與蘇聯、日本、中共，以及相關國家互動的整體脈絡作全面性觀察，才有助拓展台灣出路的想像空間。

國史館指出，今年適逢「中美共同防禦條約」簽訂70周年、「台灣關係法」立法45周年，新書發表暨學術討論會將邀請台大歷史系教授陳翠蓮以「戰後台美關係與民主化」為題進行主題演講，探討戰後初期到2000年台灣民主化過程中美國所扮演的角色。

國史館表示，14日上午將舉辦新書發表會，發表「美國國家安全與對台政策檔案選譯（五）、（六）」兩冊，特別編譯美國國會舉行「台灣關係法」聽證會、辯論、協調會議的紀錄；14日下午至15日全天是學術討論會，邀請鑽研台灣政治史、外交史、經濟史等領域專家，發表專文盼對台美關係史提供更多啟發省思。

國史館說，第五冊新書範圍涵蓋美國前總統布希到柯林頓時期，美國對台政策仍一貫維持其三個公報與一個中國政策，強調兩岸紛爭和平解決，雙方維持強健經貿關係，期間歷經美國出售F-16戰機給台灣、李登輝過境及訪問美國、台海危機期間美國派航艦戰鬥群至西太平洋、柯林頓在中國公開聲明「三不」等。

國史館指出，第六冊包括1979年4月10日經時任美國總統卡特簽署的「台灣關係法」，旨在以美國國內法規範對台關係、處理台灣法律定位問題與實施對台政策。

陳儀深在新書序文表示，美國對台政策攸關中華民國生存發展，這套書以美國國家安全與對台政策為題，選譯1947年杜魯門政府成立國家安全會議以來，制定亞太及對台政策文件、國家安全戰略報告、中央情報局有關台海情勢及台灣政情評估報告等關鍵史料，時間斷限至2001年柯林頓時期結束止，並有「台灣關係法」別冊， 預計於2024年12月完成出版。

陳儀深說，從美國檔案可知，美國對台採平衡作法，透過舊金山和約等作為，一方面不承認台灣是中國屬島，也聲明美國對台灣沒有領土野心，另一方面扶助蔣介石政權重新開始，自此開啟台灣與中華民國命運交疊，與中華人民共和國互不隸屬的歲月。

陳儀深指出，看強權競逐下的台灣、冷戰以來美台關係歷史發展，必須從美國與蘇聯、日本、中共以及相關國家互動的整體脈絡，做全面性觀察，理解台灣當時所處位置、被如何談論，才有助於拓展想像空間，作為尋找未來台灣出路的重要參考。

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