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藍委斷言賴總統任內不執行死刑 廖福特：個人無法預測

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會上午審查司法院大法官人事案，大法官被提名人廖福特列席回應立委詢問。記者林伯東／攝影
立法院全院委員會上午審查司法院大法官人事案，大法官被提名人廖福特列席回應立委詢問。記者林伯東／攝影

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，國民黨立委羅智強今天指出，2016年民進黨政府上台以來，平均每年僅有0.22人被判處死刑，人數較前15年減少93%，斷言未來在賴清德總統任內，不會有任何三審判死、實際執行死刑。大法官被提名人廖福特表示，他個人無法做任何預測。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事同意權案，國民黨立委羅智強指出，廖福特長期主張廢除死刑，隨後列舉台版柬埔寨案、新竹市正義輪胎行縱火案、台南玉井真理佛堂縱火案、高雄左營女教師姦殺案，質疑廖福特沒有同理心，憲法法庭判決實質廢死，大法官成為這些兇犯的救星，詢問是否認同死刑釋憲判決。

廖福特數度回應，自己不了解案件細節，也不確定判決結果為何，不過社會大眾應該加以警惕，個人認同113年憲判字第8號判決。

羅智強再問，2014年5月發生台北捷運隨機殺人案，總共造成4死24傷，行凶者鄭捷判決死刑定讞，廖福特當時要求提出非常上訴，經由釋憲程序才能執行死刑，點名時任法務部長羅瑩雪亂來，詢問鄭捷案是否為冤獄。

廖福特表示，根據自己了解的基本概念，目前為止看起來不是冤獄，不過判決死刑跟執行死刑是兩回事，「基於當時法律規定，他就是判決死刑的狀態」，至於未來廢除死刑與否，還要再多思考法律制度。

羅智強指出，2016年民進黨政府執政，平均每年僅有0.22人三審判死，相較2000年至2015年，人數減少93%，「蠻有成績的逐步廢死」，過去大法官不敢判死，現在是判決難以判死，按照這個趨勢可以斷言，未來在賴總統任內，不會有任何三審判死、實際執行死刑的案件，廖福特聽聞後表示，「我個人沒辦法做預測。」

羅智強也質疑，37名死刑犯判決定讞，如今贏得改判的機會，「他們等到了救星，就是跟你一樣想要廢死的大法官」，尤其廖福特曾經在2016年參加公聽會，當時就表達「終身監禁不得假釋的刑罰不值得考慮」，廖福特則說，當天的公聽會有特定修法方向，就是對於殺害兒童的特別犯罪。

大法官 廢除死刑 福特

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