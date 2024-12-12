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美框列97億助台抗侵略 吳思瑤：合作不因總統更換生變

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，美國國防部明年最高可動用3億美元（約台幣97億元）美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，美國政府對台灣的各項支持與合作，堅定不移，不會因為總統更換有所改變。

吳思瑤指出，美國政府對台灣的立場，不為因為美國總統將更換有所改變，對台灣而言，賴清德總統曾說，四大支柱之首就是強化台灣國防力量，不管是提升國防自主或增加對外軍購，或是跟其他國家進行進行軍事合作、訓練等，都是眼前要務。

「自己國家自己守護！」吳思瑤表示，台灣安全除了民主同盟如美國堅定支持外，也要靠自己的力量；立法院本會期為預算會期，希望在野黨不要胡亂砍或凍結國防預算，如果國防預算不足被削弱，中共最開心，藍白立委不要成為中國協力者，她期待也相信不會。

吳思瑤 國防預算 美國

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