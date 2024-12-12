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雙城論壇照辦 吳思瑤要蔣萬安別當媽寶甩鍋中央

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午前往松山文創園區出席KKCompany研討會及「2024台北區塊鏈週」開幕儀式前受訪表示，針對陸委會有條件同意「雙城論壇」舉辦，蔣萬安表示「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往松山文創園區出席KKCompany研討會及「2024台北區塊鏈週」開幕儀式前受訪表示，針對陸委會有條件同意「雙城論壇」舉辦，蔣萬安表示「交流比不交流好 增加瞭解比增加誤解好」。記者曾學仁／攝影

台北上海雙城論壇將在下周舉行，陸委會昨天有條件通過審查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，呼籲台北市長蔣萬安勇敢做決定，不要再當媽寶，一直想依賴陸委會下指示，想要把責任甩鍋推給陸委會。

吳思瑤指出，雙城論壇舉辦時間取決於蔣萬安決定，「有沒有做到平等互惠、有沒有做到中共不能有任何軍事威嚇、有沒有做到蔣萬安過去對人民的承諾」，這些考驗蔣萬安的智慧，不是一直把球丟給中央，陸委會是第二線，負責准駁而已。

吳思瑤說，近日有前總統馬英九共親團訪台經驗歷歷在目，雙城論壇能否在舉辦過程做好安排跟因應，避免發生矮化國格、傷害人民情感的情勢，這些準備工作都要做好，最終要負起責任都是蔣萬安。

吳思瑤批評，蔣萬安上任市長2年，請試著自己做決定負責，不要再當媽寶了，蔣萬安過去習慣被人保護，現在舉辦雙城論壇時機合不合宜、準備到不到位，會不會加分或引來負面觀感，蔣萬安請為自己與市民做決定，不要一直想依賴陸委會代替下指示，也不要把責任推給陸委會。

蔣萬安 陸委會 雙城論壇

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