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情勢惡化雙城論壇將延後？ 政院：綜合情勢判斷

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

陸委會同意台北上海雙城論壇「有條件」繼續舉辦，但書是中共對台施壓情勢不得惡化。行政院發言人李慧芝今天說明，所謂「惡化」並非單一指標，而是綜合情勢判斷。陸委會綜規處副處長陳淑媚則說，會綜合評估各種情勢，做後續妥適的處理。

由於上海市副市長華源等102人即將於16日抵台，但台北市長蔣萬安稱還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文。陳淑媚解釋，陸委會11日已確認台北市政府已收到同意函，也在函中提到補件相關資料，並且依照政府政策以及相關法律規定來辦理，北市府也表示理解。

陳淑媚說明，近期中共在台海周邊有軍事部署，政府相關部門持續密切關注中，由於台北市政府認為雙城論壇有必要舉行，為了營造兩岸和緩的氛圍，政府已釋出最大善意，同意讓上海團來台。

陳淑媚提到，過程當中，陸委會也充分與台北市政府保持溝通，也特別提到如果兩岸氛圍持續惡化，希望台北市政府必須延後辦理論壇，台北市政府表達理解及尊重，雙方互動過程相當良好。

上海 陸委會

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