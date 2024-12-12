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蔣萬安問辦雙城論壇但書定義 陸委會：非單一指標

中央社／ 台北12日電

陸委會昨天宣布有條件同意雙城論壇舉辦，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化，台北市長蔣萬安呼籲中央將情勢惡化定義說清楚。陸委會今天回應，兩岸情勢分析不是單一指標，而是綜合評估情勢後再妥善處理。

2024年台北上海城市論壇預定17日登場，今年輪到台北市主辦，但共機近日頻繁擾台，各界關注論壇是否照常舉辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天舉行記者會說明，政府願意釋出最大善意，暫且同意上海訪團來台參加台北上海城市論壇，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化。蔣萬安今天則呼籲，中央應將情勢惡化定義說清楚。

陸委會綜規處副處長陳淑媚今天出席行政院會後記者會時表示，中共在台海周邊進行軍事部署，但台北市政府認為論壇有必要舉行，為了營造兩岸和緩氛圍，所以政府釋出最大善意，同意上海團來台，過程中也充分跟台北市政府保持溝通。

陳淑媚表示，溝通過程中，陸委會提到如果兩岸氛圍惡化，希望台北市政府延後辦理論壇，台北市政府也表達理解且尊重，雙方互動相當良好。

至於情勢惡化的定義為何，陳淑媚指出，梁文傑昨天已經說明，情勢分析並非單一指標，而是綜合評估情勢後，再來妥善處理。

另外，上海團傳出有需要補件情形，陳淑媚則說，同意函昨天已經正式交給台北市政府，也有特別在函文中提到，補正資料須依法及政府政策辦理。

上海 陸委會

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