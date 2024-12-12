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蕭旭岑稱馬執政「哪有軍演」 林楚茵列5大軍演：馬英九曾不滿

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林楚茵列舉馬政府時期5場大型軍演，指馬英九曾對大陸軍事演習，相當不滿，「難道馬辦一切昨是今非了？」圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵列舉馬政府時期5場大型軍演，指馬英九曾對大陸軍事演習，相當不滿，「難道馬辦一切昨是今非了？」圖／林楚茵辦公室提供

中共軍機軍艦近日大規模侵擾台灣周邊，前總統馬英九將再率團訪問中國，馬英九基金會執行長蕭旭岑反批民進黨執政讓兩岸緊張，「馬英九執政時哪有軍演」。民進黨立委林楚茵列舉馬政府時期5場大型軍演，指馬英九曾對大陸軍事演習，相當不滿，「難道馬辦一切昨是今非了？」

林楚茵表示，台北市長蔣萬安曾說「共機擾台就停辦雙城論壇」，現在卻把自己昔日承諾當笑話；前總統馬英九帶共青團來台灣後，又宣布要再度前往中國當「馬前卒」，更好笑的是，馬英九基金會執行長蕭旭岑甚至睜眼說瞎話指「馬英九執政哪有中國軍演」。

林楚茵說，2014年馬英九執政期間，中國官方宣布就至少五場大型軍演，包括「聯合行動一2014」、「金盾龍盤一2014」、「雲海 - 2014」、「跨越-2014·朱日和」、「中俄海上聯合2014」；甚至馬英九還曾在媒體專訪中表示，中國大陸進行軍事演習，他相當不滿，難道馬辦一切昨是今非了？

林楚茵強調，更別說國會裡眾多藍白委員屢屢阻擋台灣國安相關法案、阻撓我國國防預算發展，國民黨從上到下都急著向中國輸誠？別被賣了還幫忙數鈔票，國民黨爭先恐後跪舔中國，換來的卻是共機以「驚人數量」繼續擾台。

林楚茵表示，台灣是民主自由的國家，所以依法尊重兩岸平等交流、也保障國人遷徙自由，但「走紅」絕不是真民意，國民黨卻專走漏洞，無疑自曝拿到權力後，「想把台灣送給中國的醜態。」

林楚茵 軍演 馬英九基金會

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