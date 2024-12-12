快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

鏡周刊被罵垃圾要提告 黃國昌：浪費司法資源自取其辱

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌先前以「垃圾」形容媒體報導，鏡週刊提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠償之訴。黃國昌今天聽聞後僅表示，浪費司法資源、自取其辱就是他的回應。

鏡週刊今天發布聲明，黃國昌多次以「垃圾」辱罵相關報導，由於道歉時限屆至而未獲置理，因此將提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠償之訴，黃國昌的言行屬於低價值言論，為了捍衛新聞自由及記者尊嚴，必須訴諸珍貴的司法資源，導正此歪風。

黃國昌上午在立法院受訪時僅說，「浪費司法資源、自取其辱，這就是我10個字的回應。」

鏡週刊報導，檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲貪汙弊案出現重大進展，辦案人員在行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，相關金流早已全部遭到掌握，總計不法金額超過1億餘元。另外，去年藍白合破局後，柯文哲聯繫台中市長盧秀燕傳達政治主張，希望促成「柯盧合」的企圖不言可喻。

黃國昌前天反問媒體，是否有除了鏡週刊以外的問題，「我真的沒有時間待在這邊，回覆那個莫名其妙的周刊，他們所寫的任何東西」，並且強調沒有對在場記者不敬，自己本來有事要先離開，如果是要回答這種垃圾周刊的問題，「對不起，我真的沒有這個時間。」

司法 妨害名譽 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

京華城、政治獻金案將偵結 北檢再度提訊柯文哲

大法官被提名人僅張文貞迴避廢死 黃國昌：非常非常失望

相關新聞

就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

勞動部就業安定基金疑遭濫用，引發關注。立法院長韓國瑜今召集朝野協商113年度中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年...

林飛帆訪美接觸川普團隊？ 總統府：國安團隊例行工作

路透引述5名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見總統當選人川普交接團隊人士，顯示台灣努力與即將上任的川...

陸委會開雙城論壇小門 綠營戰略部署設陷阱請君入甕？

雙城論壇終於敲定12月17日將在台北舉辦，但陸委會卻有如設下「緊箍咒」，若中共軍演或對台施壓惡化，要北市府「隨時延辦」，陸委會開這道有條件舉辦的「小門」，搭配過去一周民進黨有策略的戰略部署，彷彿設了一個陷阱「請君入甕」，恐讓綠營之前猛攻陸生團事件重演，一場風暴，山雨欲來。

蕭旭岑稱馬執政「哪有軍演」 林楚茵列5大軍演：馬英九曾不滿

中共軍機軍艦近日大規模侵擾台灣周邊，前總統馬英九將再率團訪問中國，馬英九基金會執行長蕭旭岑反批民進黨執政讓兩岸緊張，「馬...

鏡周刊被罵垃圾要提告 黃國昌：浪費司法資源自取其辱

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌先前以「垃圾」形容媒體報導，鏡週刊提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠...

吳思瑤為雙城嗆蔣萬安別當媽寶 北市府諷：別駡陸委會

台北上海雙城論壇預定17日登場，陸委會昨有條件同意舉辦並稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。