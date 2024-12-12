快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院朝野黨團今協商「113年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」。圖／擷取自國會頻道
立法院朝野黨團今協商「113年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」。圖／擷取自國會頻道

勞動部就業安定基金疑遭濫用，引發關注。立法院長韓國瑜今召集朝野協商113年度中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年就安基金中的促進國民就業計畫服務費用刪除3億元。勞動部長洪申翰表示，該檢討的會好好檢討。

立法院朝野黨團今完成「113年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」第二輪協商，預計明天可交付院會表決，完成三讀。

在就業安定基金用途明細表中的「促進國民計劃服務費用」，原編列80多億元，國民黨立委賴士葆提案，過往的預算實現率僅87%到92%，預算與決算數字差了10%，應該節省公帑，因此刪除服務費用3億元。

國民黨立委張智倫表示，前部長許銘春是否亂花就安基金，外界關注，就業安定基金不應被當作部會首長的零用錢或小金庫，未來如何防止濫用，勞動部要提專案報告檢討，而先前勞動部的霸凌案調查報告，卻對此事隻字未提。

洪申翰表示，他上任後已馬上要求檢討，到今天部內都還在開檢討會議，先前他說過一個月內會提出檢討方案；至於相關弊端，檢調已在查察，絕對不會有任何包庇，也會配合查辦，相關事證都會送政風和檢調，絕不逃避。

國民黨立委羅智強表示，就安基金引起公憤，要督促政府機關好好改進，就是做多爛、砍多少預算。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，不護短不包庇，該改革就改革。因此同意減列今年度剩餘費用。洪申翰表示，遵照辦理。該檢討他們會好好檢討。

協商結束後，韓國瑜裁示輪到下一部會繼續協商，請各位官員微笑離開。吳思瑤說，好久沒看到洪部長的微笑，辛苦了。韓連忙表示，「洪部長好久笑不出來了。」

勞動部 洪申翰 韓國瑜

延伸閱讀

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

【重磅快評】查霸凌不查就安基金 洪申翰救火失敗收場

謝宜容自誇署長是師父、常與部長通電話 洪申翰：寒蟬效應致2惡劣影響

商總稱「有條件開放服務業移工」 洪申翰駁：現在沒允諾不允諾的問題

相關新聞

就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

勞動部就業安定基金疑遭濫用，引發關注。立法院長韓國瑜今召集朝野協商113年度中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年...

林飛帆訪美接觸川普團隊？ 總統府：國安團隊例行工作

路透引述5名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見總統當選人川普交接團隊人士，顯示台灣努力與即將上任的川...

陸委會開雙城論壇小門 綠營戰略部署設陷阱請君入甕？

雙城論壇終於敲定12月17日將在台北舉辦，但陸委會卻有如設下「緊箍咒」，若中共軍演或對台施壓惡化，要北市府「隨時延辦」，陸委會開這道有條件舉辦的「小門」，搭配過去一周民進黨有策略的戰略部署，彷彿設了一個陷阱「請君入甕」，恐讓綠營之前猛攻陸生團事件重演，一場風暴，山雨欲來。

蕭旭岑稱馬執政「哪有軍演」 林楚茵列5大軍演：馬英九曾不滿

中共軍機軍艦近日大規模侵擾台灣周邊，前總統馬英九將再率團訪問中國，馬英九基金會執行長蕭旭岑反批民進黨執政讓兩岸緊張，「馬...

鏡周刊被罵垃圾要提告 黃國昌：浪費司法資源自取其辱

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌先前以「垃圾」形容媒體報導，鏡週刊提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠...

吳思瑤為雙城嗆蔣萬安別當媽寶 北市府諷：別駡陸委會

台北上海雙城論壇預定17日登場，陸委會昨有條件同意舉辦並稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。