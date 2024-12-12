就安基金遭濫用惹議 朝野共識今年度預算砍3億元

勞動部就業安定基金疑遭濫用，引發關注。立法院長韓國瑜今召集朝野協商113年度中央政府總預算附屬單位預算案，朝野同意將今年就安基金中的促進國民就業計畫服務費用刪除3億元。勞動部長洪申翰表示，該檢討的會好好檢討。

立法院朝野黨團今完成「113年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」第二輪協商，預計明天可交付院會表決，完成三讀。

在就業安定基金用途明細表中的「促進國民計劃服務費用」，原編列80多億元，國民黨立委賴士葆提案，過往的預算實現率僅87%到92%，預算與決算數字差了10%，應該節省公帑，因此刪除服務費用3億元。

國民黨立委張智倫表示，前部長許銘春是否亂花就安基金，外界關注，就業安定基金不應被當作部會首長的零用錢或小金庫，未來如何防止濫用，勞動部要提專案報告檢討，而先前勞動部的霸凌案調查報告，卻對此事隻字未提。

洪申翰表示，他上任後已馬上要求檢討，到今天部內都還在開檢討會議，先前他說過一個月內會提出檢討方案；至於相關弊端，檢調已在查察，絕對不會有任何包庇，也會配合查辦，相關事證都會送政風和檢調，絕不逃避。

國民黨立委羅智強表示，就安基金引起公憤，要督促政府機關好好改進，就是做多爛、砍多少預算。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，不護短不包庇，該改革就改革。因此同意減列今年度剩餘費用。洪申翰表示，遵照辦理。該檢討他們會好好檢討。

協商結束後，韓國瑜裁示輪到下一部會繼續協商，請各位官員微笑離開。吳思瑤說，好久沒看到洪部長的微笑，辛苦了。韓連忙表示，「洪部長好久笑不出來了。」